"Viêt phuc bô hành", un programme pour le rayonnement de la culture vietnamienne à l’étranger

L'événement "Viêt phuc bô hành", organisé par l’ambassade du Vietnam en Slovaquie, l’Association des femmes vietnamiennes dans ce pays et le Club du patrimoine de l’ ao dài , s'est tenu le 24 août au château de Bratislava, capitale slovaque.

>> Les fêtes traditionnelles, du rayonnement à la souveraineté culturelle

>> Quan ho de Bac Ninh : 15 ans de rayonnement culturel mondial

Photo : VNA/CVN

La manifestation s’inscrivait dans le cadre du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre). Elle a rassemblé l’ambassadeur Pham Truong Giang, son épouse, le personnel de l’ambassade, des responsables d’associations communautaires, ainsi que des centaines de femmes et d’enfants vietnamiens vivant en Slovaquie.

Dans son allocution, l’ambassadeur Pham Truong Giang a souligné que "Viêt phuc bô hành", constituait une initiative précieuse pour promouvoir la culture vietnamienne dans le monde. L’événement ne se limitait pas à la présentation de l’ao dài, des danses du lion ou d’autres traditions, mais représentait aussi une occasion de renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger et de diffuser auprès des amis internationaux l’image d’un Vietnam amical et riche de son identité. Il a ajouté que la série de manifestations se poursuivrait à Košice (Slovaquie), Liberec (République tchèque), Londres (Royaume-Uni) et Amsterdam (Pays-Bas).

Une des participantes, Nguyên Lan Huong, a décrit l'événement comme un moment émouvant de fierté et de partage. La présentation de l'ao dài était accompagnée de costumes ethniques provenant des régions du Nord-Ouest, des Hauts plateaux du Centre et du quan ho (chant alterné), permettant au public de découvrir la richesse de la diversité culturelle du Vietnam.

"Viêt phuc bô hành" est bien plus qu'une simple célébration de l'ao dài. Cette initiative, lancée par l'Union des associations de femmes vietnamiennes en Europe, marque le début d'une série de défilés qui traversera plusieurs capitales du continent. Le public international aura l'opportunité de s'immerger dans la richesse du patrimoine vietnamien, au travers d'un programme complet incluant musique traditionnelle, danses du lion, expositions culturelles et dégustation de la gastronomie vietnamienne.

VNA/CVN