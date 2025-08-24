Des scientifiques d’origine vietnamienne chez les géants de la technologie

De plus en plus de scientifiques d’origine vietnamienne font rayonner leur pays natal grâce à leurs inventions majeures et à leurs contributions remarquables au sein des grandes entreprises technologiques telles que Google, Tesla, Microsoft, ou encore d’autres instituts de recherche.

Né à Huê dans une famille modeste, Lê Viêt Quôc était un élève brillant du Lycée national de Huê avant de partir étudier en Australie en 2004, puis aux États-Unis. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Stanford sous la direction du Professeur Andrew Ng, une sommité de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage profond (deep learning).

Dès ses débuts, Lê Viêt Quôc s’est imposé comme l’un des cofondateurs de Google Brain, un groupe stratégique de Google dédié à l’IA, jouant un rôle clé dans les premières avancées du deep learning à grande échelle. Avec ses collègues, il a conçu un modèle de réseau neuronal capable de reconnaître des images à partir de millions de vidéos YouTube sans intervention humaine, une percée majeure qui a ouvert la voie à la vague actuelle de l’IA moderne.

Lê Viêt Quôc est également co-inventeur de deux modèles incontournables dans le traitement automatique du langage naturel : doc2vec et seq2seq, qui ont posé les bases de la traduction neuronale, de Google Translate, de la recherche Google, ainsi que des systèmes de suggestion automatique et des chatbots intelligents.

En 2014, il a intégré le Top 35 des meilleurs innovateurs mondiaux de moins de 35 ans selon le MIT Technology Review. Des projets phares tels que Google Neural Machine Translation, AutoML (création automatique de réseaux neuronaux) ou Meena - chatbot basé sur l’architecture Transformer - ont associé son nom aux technologies fondamentales qui permettent aujourd’hui à l’IA de “comprendre le langage humain comme un expert”.

Rare scientifique vietnamien à avoir dialogué directement avec des géants du secteur comme Bill Gates ou Demis Hassabis, Lê Viêt Quôc se décrit pourtant comme “un apprenant perpétuel, animé par le désir de partager et d’inspirer la jeunesse vietnamienne”, à chaque retour au pays pour animer des conférences.

Début 2025, lui et plusieurs experts vietnamiens de la diaspora ont fondé l’organisation AI pour le Vietnam (AI for Vietnam en anglais), visant à bâtir un corpus de données en vietnamien de haute qualité en open source, afin d’entraîner et d’évaluer les modèles d’IA de nouvelle génération.

Du laboratoire de Stanford à la tête de l’IA

Bùi Hai Hung cumule plus de 20 ans d’expérience en IA dans des centres de recherche prestigieux : Google DeepMind, Adobe Research, Nuance, et SRI International (Institut de recherche de Stanford).

Il s’est particulièrement distingué au sein du projet CALO, le plus grand programme d’IA au monde entre 2003 et 2008, qui a jeté les bases de l’assistant virtuel Siri sur iPhone. Le Dr. Hung a dirigé un groupe de recherche rassemblant Stanford, le MIT et Berkeley, dédié au développement de technologies de reconnaissance comportementale et de raisonnement sur de grandes masses de données.

Chez Google DeepMind, il a participé à la recherche sur les technologies de machine learning les plus avancées, et au développement de solutions d’IA de pointe dans la reconnaissance d’image, le traitement du langage et la traduction automatique. Auteur de près de 100 publications internationales et détenteur de plus de 10 brevets américains, le Dr. Bùi Hai Hung siège également au comité éditorial de la revue scientifique Artificial Intelligence.

En 2019, il quitte DeepMind pour rejoindre le Vietnam et prendre la tête de VinAI, filiale de Vingroup spécialisée en IA. Après l’acquisition de VinAI par Qualcomm, il est nommé vice-président technologie de Qualcomm. Il supervise la stratégie de recherche au Vietnam et contribue à l’orientation mondiale des travaux en intelligence artificielle du groupe.

Puces quantiques photoniques

Titulaire d’un doctorat de l’Université de Californie à Santa Barbara, obtenu sous la direction du légendaire spécialiste américain des semi-conducteurs John Bowers, Trân Anh Minh avait été sollicité par Apple pour participer au développement de la technologie de mesure non invasive de la glycémie, mais il a choisi de se lancer dans l’entrepreneuriat aux États-Unis.

En 2018, le Dr. Minh, le Pr. Bowers et leurs collègues fondent Nexus Photonics, où il occupe le poste de vice-président Recherche et dirige personnellement les projets de développement de puces photoniques intégrées multi-matériaux – une technologie clé servant de socle à la transmission de données ultra-rapide, aux capteurs quantiques, à la conduite autonome ou encore à la réalité virtuelle.

Sous la houlette du Dr. Trân Anh Minh, Nexus Photonics a reçu le soutien financier de la NASA et du Département américain de la Défense, et a multiplié les records mondiaux en matière de bruit laser et de pertes d’ondes guides, apparaissant dans des revues prestigieuses telles que Science et Nature.

Industrie des semi-conducteurs

Né en 1960 à Hô Chi Minh-Ville, le Dr. Loi Nguyên fait figure de référence mondiale dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est aujourd’hui vice-président senior de la division Connectivité optique et cuivre chez Marvell Technology, un géant américain du secteur valorisé à 47 milliards de dollars.

Avant ce poste de direction, il a été cofondateur et Pdg d’Inphi Corporation, une société spécialisée dans les solutions optiques et les services de télécommunications et nuage à très haut débit. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Inphi a été acquise par Marvell en 2021 pour la somme record de 10 milliards de dollars, marquant un tournant dans la stratégie du groupe.

Le Dr. Loi Nguyên est titulaire d’un doctorat en génie électrique de l’Université Cornell (1989) et d’un MBA de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA, 1997). Parallèlement à ses fonctions exécutives, il est auteur de plus de 50 publications scientifiques, détenteur de 7 brevets américains et membre du comité technique de l’IEEE, la principale organisation internationale des ingénieurs électriciens et électroniciens.

Fort de cette expérience, il supervise aujourd’hui les produits optiques, les solutions de connectivité haut débit et PHY pour Marvell, et dirige le Centre de conception de circuits intégrés de Marvell à Hô Chi Minh-Ville, l’un des quatre principaux centres R&D du groupe, aux côtés de ceux des États-Unis, d’Israël et d’Inde. Ce centre joue un rôle clé dans l’essor de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs, contribuant activement à l’attraction des talents et à la structuration d’un écosystème industriel high-tech durable dans le pays.

Le Dr. Loi Nguyên a lui-même étudié à l’Université des sciences naturelles, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, avant de partir aux États-Unis. Grâce à sa maîtrise du vietnamien et à ses liens étroits avec le pays, Marvell lui a confié la responsabilité directe des opérations commerciales sur le marché vietnamien, avec pour mission de stimuler la coopération éducative, le transfert de technologie et l’investissement stratégique dans le secteur national des semi-conducteurs.

Un pionnier vietnamien de la recherche sur la 6G

Le Professeur Duong Quang Trung fait partie des scientifiques vietnamiens les plus influents au monde dans le domaine des télécommunications de nouvelle génération, en particulier les réseaux 6G et l’intelligence artificielle quantique.

Actuellement chercheur à l’Université Memorial de Newfoundland, au Canada, et à l’Université Queen’s de Belfast, au Royaume-Uni, il est également le premier Vietnamien nommé rédacteur en chef de la prestigieuse revue IEEE Communications Surveys and Tutorials, classée numéro un parmi les 336 journaux de l’IEEE.

Originaire de Hôi An, à Dà Nang (Centre), Duong Quang Trung, brillant élève ayant aussi connu quelques revers scolaires, a très tôt nourri une passion pour la technologie et la recherche de pointe. Diplômé avec mention en télécommunications de l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, il poursuit ses études à l’étranger et devient l’un des plus grands experts mondiaux de l’optimisation des réseaux sans fil, de l’intelligence artificielle et du calcul quantique appliqué aux systèmes de communication modernes.

Le Professeur Trung a publié près de 600 articles dans des revues de haut niveau et a reçu de nombreux prix prestigieux, dont trois Best Paper Awards à la conférence IEEE GLOBECOM, le plus grand rendez-vous mondial des télécommunications.

Ses derniers travaux récompensés portent sur l’application de la théorie des jeux à l’optimisation des réseaux hybrides satellite-sol pour la 6G, ainsi que sur l’usage de l’IA pour résoudre la problématique du haut débit dans ces réseaux. Ses recherches permettent d’améliorer l’efficacité, de réduire la latence et d’accroître la fiabilité des réseaux - des facteurs clés pour les applications du futur : véhicules autonomes, réalité virtuelle, santé numérique et automatisation industrielle.

L’une de ses contributions majeures est le développement d’un modèle hybride d’apprentissage machine classique et quantique pour traiter les problèmes d’optimisation complexes des réseaux 6G, permettant d’améliorer l’efficacité de calcul et d’optimiser les performances dans des environnements exigeant une latence ultra-faible et une bande passante élevée. Plusieurs de ses travaux sont menés en partenariat avec de grands groupes technologiques tels que Nokia Bell Labs et IBM, consolidant l’influence internationale de ses recherches.

