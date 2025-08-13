80e anniversaire de la Fête nationale

Diversité d'activités à l’honneur de la langue vietnamienne

L'organisation du programme de promotion du vietnamien, tout en la faisant connaître auprès de la communauté vietnamienne à travers les cinq continents, comme un symbole sacré reliant les racines et le futur.

En l’honneur du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025), le Comité d’État des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) relevant du ministère des Affaires étrangères va organiser un programme à l’honneur de la langue vietnamienne, a informé son président Nguyên Trung Kiên lors d’une rencontre avec la presse tenue récemment à Hanoï.

Concrètement, un atelier de formation à l’enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants Viêt kiêu devrait se dérouler du 13 au 28 août à Hanoï et dans plusieurs autres provinces telles que Ninh Bình, Thái Nguyên. Il réunira 80 participants provenant de 15 pays et territoires.

Les cours seront dispensés par des enseignants de l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Hanoï) ainsi que par des experts de la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam.

Lors de la rencontre avec la presse, Nguyên Trung Kiên a déclaré que le stage de formation vise à améliorer la qualité de l’enseignement, le niveau professionnel et les compétences pédagogiques des enseignants Viêt kiêu dans l’enseignement du vietnamien selon un programme spécialement conçu pour les Viêt kiêu.

Kyrielle d’activités en marge

À travers les activités en marge de cet atelier, le Comité d’État des Vietnamiens résidant à l’étranger souhaite soutenir l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien par le biais d’une éducation sur les traditions historiques, l’identité culturelle nationale, la présentation du pays et du peuple vietnamiens, ainsi que la mise à jour des connaissances les plus récentes en vietnamien selon le programme officiel national.

Le stage de formation est l’une des activités importantes dans le travail de soin à la communauté, contribuant activement à la construction, au renforcement et au développement des organisations et des activités liées à la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens d’outre-mer, a confié M. Kiên.

Le programme de formation porte sur les compétences pédagogiques (conception de programmes, organisation des activités, évaluation) et la spécialisation dans l’enseignement du vietnamien, intégrant des éléments d’histoire et de culture traditionnelle vietnamienne dans les leçons. Les activités d’observation du cours se déroulent à l’école primaire Nguyên Binh Khiêm (quartier de Nghĩa Dô, Hanoï).

Depuis 2013, ce comité a collaboré avec le ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que d’autres unités concernées pour organiser 12 sessions de formation ayant bénéficié à plus de 890 enseignants vietnamiens d’outre-mer.

La cérémonie de remise des prix du Concours à la recherche des ambassadeurs de la langue vietnamienne à l’étranger est prévue le 21 août à Hanoï, en même temps que l’organisation du Gala "Tiếng Việt thân thương" (Langue vietnamienne chère à nos cœurs).

Déroulé du 29 mars au 21 août, ce concours a attiré un grand nombre de Vietnamiens résidant à l’étranger. La finale est actuellement en cours.

Les finalistes achèvent rapidement leurs vidéos pour cette dernière étape. Ensuite, le jury sélectionnera au moins cinq candidats les plus remarquables qui deviendront les ambassadeurs de la langue vietnamienne à l’étranger de 2025.

M. Kiên a partagé que plus de 50 œuvres soumises cette année étaient de meilleure qualité que celles de l’année précédente ; le contenu est riche et varié, reflétant un amour profond pour la langue vietnamienne ainsi que la fierté envers la Patrie et la nation des membres de la diaspora vietnamienne partout dans le monde.

Beaucoup d’œuvres sont soigneusement élaborées avec créativité dans la présentation, allant de la prose, la poésie jusqu’aux formats intégrant images et vidéos illustratives, suscitant des émotions et une impression forte auprès du jury.

Plusieurs candidats ont même lié leur œuvre à des activités communautaires, témoignant d’un sens des responsabilités et d’une aspiration à promouvoir la langue vietnamienne auprès des amis internationaux.

Rôle des ambassadeurs

Appréciant grandement le rôle des ambassadeurs de la langue vietnamienne, Nguyễn Trung Kiên a affirmé que ces ambassadeurs n’étaient pas seulement des individus exemplaires dans la préservation et la promotion du vietnamien au sein de la diaspora vietnamienne, mais ils constituent également une "passerelle" culturelle, contribuant à la promotion de l’image du pays et du peuple vietnamiens dans le monde.

Au sein de la communauté, les ambassadeurs ont organisé des activités en langue vietnamienne pour susciter l’amour de la langue chez la jeune génération des Vietnamiens d’outre-mer.

"Dans les domaines de l’éducation et de la communication, ils sont enseignants, chercheurs, journalistes, utilisant leur talent et leur créativité pour rapprocher la langue vietnamienne des amis internationaux. Ces ambassadeurs contribuent à préserver l’identité culturelle tout en promouvant la culture vietnamienne hors du pays", a dit M. Kiên.

