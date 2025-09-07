VTV : 55 ans, vers un modèle national et un leader régional

La Télévision du Vietnam (VTV) a solennellement célébré, le 7 septembre au matin à Hanoï, le 55ᵉ anniversaire de sa première émission (7 septembre 1970 - 2025). Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté à l’événement et y a prononcé un discours important.

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents plusieurs dirigeants du Parti et de l’État, des invités internationaux ainsi qu’un grand nombre de cadres et employés de VTV. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également adressé des corbeilles de fleurs de félicitations.

55 ans d’un parcours glorieux

Dans son allocution, le directeur général de VTV, Nguyên Thanh Lâm, a rappelé l’histoire de la formation de la télévision vietnamienne. Dès la mi-1967, sur instruction du Comité central, la Commission centrale de propagande et d’éducation avait préparé la création de ce secteur. Le 7 septembre 1970, la première émission expérimentale fut diffusée avec succès, marquant la naissance officielle de la télévision nationale.

Tout au long de 55 années, surmontant difficultés et défis, des générations de journalistes, cameramen et techniciens de VTV ont persévéré, des champs de bataille aux zones sinistrées ou aux foyers d’épidémie, afin de transmettre au public des images rapides, fidèles et émouvantes. À travers l’objectif de la caméra, le pays et son peuple se sont révélés vivants, humains et inspirants ; les programmes culturels, artistiques et de divertissement ont su conjuguer identité nationale et modernité ouverte sur le monde.

Des dizaines de milliers d’œuvres audiovisuelles de VTV ont contribué à diffuser les lignes et politiques du Parti, à refléter les aspirations du peuple, à orienter l’opinion publique, à renforcer la confiance sociale et à promouvoir l’unité nationale. Pour ses contributions, VTV a été décorée de nombreuses distinctions prestigieuses, dont l’Ordre d’Hô Chi Minh, l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe, le titre de Héros du Travail de la période de rénovation et, récemment, l’Ordre du Travail de première classe.

Tout le monde, à tout moment, partout, avec acuité et attrait

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, depuis ses débuts avec des moyens techniques rudimentaires, VTV s’est affirmée comme la télévision nationale, organe de communication central et multicanal, accompagnant la nation sur tous les chemins de son développement. Les programmes de VTV n’ont pas seulement diffusé les politiques du Parti et de l’État, mais ont également contribué à éduquer, élever le niveau de connaissance et enrichir la vie spirituelle du peuple.

Le secrétaire général a salué les immenses contributions de VTV au cours des 55 dernières années, lui adressant dix mots-clés : "Tout le monde, à tout moment, partout, avec acuité et attrait". Et d’expliquer : "Tout le monde, c’est-à-dire le public national et international ; à tout moment, c’est-à-dire à toute heure ; partout, pas seulement au Vietnam mais dans le monde entier. Si nous sommes déjà incisifs et attractifs, il faut l’être davantage encore".

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et d’un environnement international instable et compétitif, l’information est devenue un besoin vital, une source de puissance stratégique et de soft power pour rehausser le statut du pays. De ce fait, VTV doit affirmer son rôle de pilier dans la consolidation de la confiance et du consensus social.

Développer une télévision de rang régional

Le secrétaire général a indiqué que, dans la période actuelle où le Parti, le peuple et l’armée tout entière s’emploient à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIᵉ Congrès national et à se préparer au XIVᵉ Congrès, le journalisme et la communication, dont VTV, font face à de grandes opportunités mais aussi à de nombreux défis. En tant qu’organe de communication de premier plan, VTV doit faire preuve de fermeté, rester fidèle à la Patrie et au peuple ; être à l’avant-garde dans la protection des fondements idéologiques du Parti ; diffuser des informations positives, nourrir la confiance et éveiller l’aspiration au développement.

Photo : VNA/CVN

Pour ce faire, VTV doit bâtir une équipe de journalistes, rédacteurs et techniciens politiquement solides, professionnellement compétents, maîtrisant les nouvelles technologies et irréprochables sur le plan éthique ; lutter contre l’individualisme et les dérives idéologiques ; encourager la créativité et l’innovation afin d’améliorer la qualité des contenus et des formats. Chaque journaliste doit respecter la discipline de l’information - exacte, rapide et objective - tout en gardant une position politique claire face aux courants négatifs et hostiles.

Le secrétaire général a en outre appelé VTV à produire des contenus de qualité, reflétant fidèlement la vie nationale, valorisant les initiatives et les figures exemplaires, diffusant des valeurs humanistes et contribuant à forger les valeurs culturelles et humaines du Vietnam d’aujourd’hui. La chaîne doit renforcer les programmes politiques, réfuter les thèses erronées et protéger l’idéologie du Parti, tout en développant des programmes de divertissement sains, répondant aux attentes variées du public.

Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la transformation numérique, de développer un écosystème médiatique multiplateforme, de tendre vers un complexe national de communication numérique moderne, leader dans la production et la diffusion de contenus de haute qualité et multilingues, afin de servir efficacement les publics nationaux et internationaux, contribuant à rehausser la position du Vietnam sur la carte mondiale des médias.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté VTV à préserver et valoriser sa tradition d’unité, de responsabilité et de dévouement ; à innover, à élargir la coopération internationale, à se développer de manière durable ; à s’efforcer de devenir l’une des grandes télévisions de la région, reconnue dans le monde, digne d’un organe de communication national modèle, contribuant activement à l’édification et à la défense de la patrie socialiste vietnamienne.

À cette occasion, le leader du PCV Tô Lâm a remis l’Ordre du Travail de première classe à VTV pour ses résultats remarquables.

Un moment fort de la cérémonie a été le lancement de la chaîne nationale de communication extérieure Vietnam Today. Diffusée 24h/24 en anglais, avec technologie de sous-titrage multilingue, cette chaîne vise à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple, de sa culture et de ses réalisations auprès des amis internationaux. Elle marque une étape stratégique, traduisant la volonté du pays de renforcer sa communication extérieure, afin que le monde comprenne mieux, plus profondément et plus globalement le Vietnam.

VNA/CVN