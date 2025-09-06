Le PM Pham Minh Chinh salue les réalisations et le rôle pionnier de VNPT

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté samedi 6 septembre à faire du Groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam (VNPT) en un groupe étatique fort, dynamique, efficace, moderne, soulignant son rôle important dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité nationales.

>> Les grands opérateurs vietnamiens étendent la couverture 5G

>> Vietnam Airlines et VNPT développent un service de connexion Internet en avion

>> Promouvoir l'innovation à tous les étages

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du groupe et de réception pour la deuxième fois du titre de Héros du travail à VNPT, il a salué les réalisations du groupe, de l’assurance d’une communication fluide au service des guerres de résistance contre les agresseurs étrangers à la stratégie VNPT 4.0 lancé il y a près de dix ans à l’Axe national d’interconnexion des documents inauguré en 2019 et une série de produits de transformation numérique “Make in Vietnam” mis en service depuis 2023.

En particulier, le groupe s’est distingué par le lancement du Portail national de la fonction publique en 2020 et de la Base de données nationale sur la population pour la période 2021-2022, l’opération de huit centres de données et des infrastructures 4G et 5G, l’exploitation de deux systèmes de satellites, de cinq lignes de câbles sous-marins et l’ouverture de la ligne de câble terrestre internationale VSTN.

VNPT a toujours joué un rôle de pilier dans le développement des infrastructures socio-économiques, non seulement en servant efficacement la vie sociale et l’intégration internationale, mais aussi en contribuant à la restructuration économique, faisant de la science et de la technologie un secteur économique de pointe, une nouvelle force motrice pour le développement du pays, a déclaré le Premier ministre.

Soulignant le rôle central de VNPT dans la transformation numérique nationale, il a rappelé qu’en novembre 2024, le Vietnam a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique en se classant 71e sur 193 pays dans l’indice de développement de l’e-gouvernement de l'ONU, marquant une avancée de 15 positions par rapport à 2022.

Parallèlement, VNPT a contribué au renforcement du potentiel de défense et de sécurité du pays et de sa souveraineté numérique, favorisant une intégration internationale profonde et renforçant la position du Vietnam. En particulier, avec le lancement réussi de deux satellites de télécommunications commerciaux, Vinasat-1 et Vinasat-2, VNPT a posé un jalon historique pour les télécommunications du Vietnam et affirmé la souveraineté nationale dans l’espace, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

En analysant la situation, les tendances et les tâches de développement national dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à VNPT de concrétiser activement dans ses programmes d’action les résolutions du Politburo, en particulier la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Il a demandé de continuer à construire et à développer VNPT pour en faire un groupe économique public fort, dynamique, efficace et moderne, capable de concurrencer au niveau national et international, de bien s’acquitter des tâches de services publics et de contribuer à la promotion du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales.

VNPT doit faire œuvre de pionnier dans la réalisation de cinq missions principales, notamment la recherche et la maîtrise de technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), le Big Data, le Cloud, l’IoT, la 5G/6G et la cybersécurité ; l’investissement dans les laboratoires de recherche ; la coopération avec les instituts et universités nationaux et internationaux pour créer des produits et services technologiques hautement compétitifs ; et le transfert actif de technologies.

Le groupe doit créer de manière proactive un écosystème national d’innovation en construisant un écosystème ouvert pour accompagner et soutenir les start-up technologiques afin de développer, créer des produits, services et solutions révolutionnaires "Make in Vietnam" ; jouer un rôle de noyau dans la transformation numérique nationale, promouvoir la construction d’infrastructures numériques.

Le chef du gouvernement a également demandé à VNPT de lier le développement économique aux tâches de défense et de sécurité nationales ; de mettre résolument en œuvre des solutions technologiques, contribuant à faire de l’économie numérique une force motrice nouvelle et durable pour le développement du pays, représentant au moins 20% du PIB et contribuant à l’objectif de croissance nationale de 8,3 à 8,5% pour 2025 et à deux chiffres dans les années à venir, et de devenir une force essentielle dans la prévention et la lutte contre la cyberguerre, la protection des données des citoyens et du système politique dans le cyberespace.

VNA/CVN