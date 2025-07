Le Premier ministre exhorte la VTV à remplir sa mission d’inspirer toute la nation entière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est adressé le 30 juillet au XII e Congrès de l’organisation du Parti de la Télévision nationale du Vietnam (VTV) pour le mandat 2025-2030, un événement politique majeur qui témoigne de la détermination de la VTV à bâtir une organisation du Parti saine, forte et innovante, capable de faire de la VTV une agence média multimédia prestigieuse, multiplateforme et leader avec une influence régionale et internationale. Les délégués ont élu un nouveau Comité du Parti composé de 27 membres.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé l'histoire de la création de la VTV le 7 septembre 1970. Après 55 ans d'accompagnement de la nation, la VTV a apporté d'importantes contributions, inscrivant la tradition héroïque de la nation.

Il a souligné l'importance et la mission de la VTV de continuer à affirmer son contenu, inspirer, motiver et insuffler de la force à la nation et au pays.

Il a demandé à la VTV de devenir une chaîne de télévision prestigieuse dans la région et à l'international. L'information diffusée doit être opportune, rapide, précise, analytique et évaluative. La VTV doit disposer d'équipements modernes et d'une gestion intelligente.

Avisant que la VTV doit se développer conformément aux traditions historiques et culturelles du pays et aux tendances mondiales, avec des objectifs stratégiques cohérents avec les deux objectifs centenaires du pays, le Premier ministre a également demandé à la VTV de proposer des mécanismes et des politiques pour mettre en œuvre ces objectifs.

Le Premier ministre a souligné que la VTV, en tant qu'agence médiatique nationale clé, doit continuer à jouer un rôle pionnier et à être un chef de file en matière d'information et de propagande, en contribuant à améliorer la capacité de réflexion théorique de la société, en consolidant fermement les fondements idéologiques du Parti, en suscitant le désir d'apporter sa contribution à la nation tout entière et en continuant d'accompagner le processus de développement du pays dans la nouvelle phase de développement, notamment dans la mise en œuvre de stratégies et de politiques d'importance historique.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans la période actuelle, la VTV doit intensifier son travail de propagande lors des Congrès du Parti à tous les niveaux et du premier Congrès du Parti du gouvernement en vue du XIVe Congrès national du Parti, de la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale le 2 septembre, contribuant ainsi à créer une atmosphère stimulante et consensuelle au sein de la société.

La VTV doit poursuivre son développement pour devenir une agence multimédia moderne, leader dans la transformation numérique, l’application de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du big data, du cloud computing… à ses processus de production, de diffusion, de distribution et d'interaction, en s'attachant à bâtir une chaîne de télévision nationale chargée de diffuser des informations pour l’étranger de manière professionnelle et moderne, d'envergure régionale et internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la VTV de poursuivre l'organisation et la restructuration de son appareil de manière scientifique, rationalisée, compacte, solide, efficace et efficiente. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple plaçaient toujours leur confiance et leur espoir inébranlables dans la presse révolutionnaire vietnamienne, notamment la VTV.

Il est convaincu que le XIIe Congrès de l’organisation du Parti de la VTV constituerait une étape importante, démontrant clairement l'esprit de solidarité, de démocratie, de responsabilité, de créativité et de développement, faisant de cet esprit de solidarité une grande ressource interne et une base solide pour le développement du pays dans la nouvelle phase.

VNA/CVN