La Télévision du Vietnam et China Media Group annoncent leur coopération stratégique

La Télévision du Vietnam (VTV) et China Media Group (CMG) ont annoncé lundi 14 avril à Hanoï leur coopération médiatique et présenté des projets clés pour la période 2025-2026.

L’événement s’est tenu à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques et en réponse à l’Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine.

Dans une lettre de félicitations adressée à l’occasion de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’amitié et le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays, qui n’ont cessé de se renforcer et de se développer, apportant des bénéfices tangibles aux populations des deux nations.

Le Parti et le gouvernement vietnamiens attachent toujours une grande importance au développement des liens avec la Chine et le définissent clairement comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

La télévision joue un rôle essentiel dans la diffusion d’informations précises, la promotion des liens entre les peuples des deux pays et la présentation des valeurs culturelles distinctives de chaque nation dans un esprit de respect et de coopération, a-t-il souligné, précisant que VTV et CMG, principales agences médiatiques des deux partis et États, ont rempli ce rôle avec brio.

Il a exprimé sa satisfaction quant à l’étroite coopération entre les deux chaînes de télévision, notamment à travers des projets conjoints de production de contenus télévisuels, de documentaires et de programmes d’échanges culturels et artistiques. Ces projets apportent non seulement une valeur médiatique, mais contribuent également à renforcer les relations amicales entre les peuples des deux pays.

Le chef du gouvernement a exprimé son espoir de voir les deux chaînes de télévision poursuivre leur coopération et maintenir leur position de chaînes d’information nationales officielles, promouvant ainsi l’amitié et le partenariat stratégique global, et construisant une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Depuis des années, la coopération médiatique entre la VTV et CMG est reconnue comme un canal d’échange efficace, contribuant au renforcement et à l’approfondissement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. Parmi leurs projets notables figurent la production et la diffusion de documentaires tels que "Le Vietnam d’aujourd’hui – La Chine d’aujourd’hui" et "L’attrait du Vietnam - l’attrait de la Chine", ainsi qu’un soutien mutuel en matière d’échange de contenus et de partage de ressources télévisuelles pendant la pandémie de COVID-19.

Dans un esprit de coopération efficace et à long terme, la VTV et CMG ont convenu de mettre en œuvre une série d’activités médiatiques de premier plan en 2025-2026. Ils collaboreront notamment à la production de programmes sur le développement technologique, l’IA et les infrastructures urbaines, ainsi que sur des émissions reflétant des événements politiques, culturels et sociaux importants pour les deux pays. Grâce à ces efforts, le public aura un aperçu vivant de la coopération amicale et du processus de développement durable entre les deux pays. Ces programmes seront diffusés sur les chaînes de télévision nationales et les plateformes numériques, garantissant ainsi une large diffusion auprès de divers segments de la population des deux pays.

Les documentaires, les séries télévisées et les reportages spéciaux sur l’histoire, les monuments, les peuples et l’innovation seront prioritaires dans leur programme d’échange, contribuant ainsi à promouvoir la compréhension mutuelle et à renforcer la solidarité entre les deux cultures ancestrales d’Asie.

La VTV et CMG exploreront les possibilités de coopération dans les nouveaux domaines des médias, notamment la production et la distribution de contenus sur les plateformes numériques. De plus, le partage d’expériences en matière de gestion des écosystèmes numériques et de stratégies de contenu numérique sera privilégié.

Par ailleurs, ils s’associeront pour produire le programme d’échange de jeunes reporters, leur permettant de cultiver des liens d’amitié, d’apprendre les uns des autres et de travailler ensemble pour un avenir durable.

