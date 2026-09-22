Volodymyr Zelensky et Donald Trump conviennent de se rencontrer à New York

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir 20 septembre que le président américain Donald Trump et lui-même étaient convenus de se rencontrer à New York.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette rencontre pourrait changer beaucoup de choses. Une dynamique diplomatique est en marche", a écrit M. Zelensky sur X à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

M. Zelensky a fait savoir qu'il avait discuté avec M. Trump de la visite en Ukraine des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, ajoutant que faire avancer le processus de paix restait la première priorité de Kiev.

Il a indiqué qu'ils avaient échangé leurs vues sur des mesures de désescalade et la résolution de questions de sécurité fondamentales, dont la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que la protection des vies humaines.

M. Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à continuer de travailler avec l'équipe américaine et à prendre des "mesures réellement significatives".

Xinhua/VNA/CVN