La décision de l'Iran de se retirer du TNP dépendra du comportement des États-Unis

Un haut responsable iranien de la sécurité a dit que l'Iran n'a pas encore décidé s'il se retirera ou non du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), ajoutant que toute décision à ce sujet dépendra du comportement de Washington.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al Jazeera et publiée samedi 19 septembre, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, a déclaré que le pays reste attaché à un décret religieux émis par feu le Guide suprême Ali Khamenei, qui interdit le développement d’armes atomiques.

"Cependant, nous ne savons pas ce qui se passera à l’avenir", a-t-il fait remarquer, soulignant qu’il est dans l’intérêt de Washington d’accepter les conditions posées par l’Iran pour mettre fin au conflit, à savoir la cessation des hostilités sur tous les fronts, le déblocage des avoirs iraniens gelés et la levée du blocus naval anti-iranien.

Il a ajouté que les consultations avec les médiateurs qatariens et pakistanais se poursuivent, et que l’Iran les a informés de ses conditions pour les négociations avec les États-Unis.

Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et d’autres villes iraniennes. L’Iran a riposté par des vagues d’attaques de missiles et de drones visant Israël ainsi que les bases et les installations américaines dans la région, et a renforcé son emprise sur le détroit d’Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN