La France soutient le rapprochement entre le Canada et l'UE

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche 20 septembre que la France soutenait l'agenda de rapprochement entre le Canada et l'Union européenne (UE).

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Photo : AFP/VNA/CVN

M. Macron s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien en visite, Mark Carney, à Saint-Pierre, chef-lieu de la collectivité française d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il a indiqué qu'il s'agissait de la première visite officielle d'un Premier ministre canadien dans ce territoire, ajoutant que les deux pays renforceraient leur coopération dans les domaines de la pêche, de la sécurité et de l'énergie.

M. Macron a déclaré que la France soutenait "ô combien" l'agenda de rapprochement entre l'UE et le Canada, ainsi que la possibilité pour le Canada de devenir un "membre associé" de l'UE.

Pour sa part, M. Carney a déclaré que le Canada et l'Europe construiraient une "Alliance pour l'avenir" afin de renforcer leur résilience collective.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé mercredi 16 septembre d'ouvrir la porte à ce que le Canada devienne le premier "membre associé" de l'UE.

Dans son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg, Mme von der Leyen a déclaré que l'UE et le Canada chercheraient à faire passer leurs relations de l'Accord économique et commercial global (Ceta) à une "Alliance pour l'avenir", couvrant l'industrie manufacturière, la technologie, la défense, l'Arctique, l'énergie, les minéraux critiques et l'intelligence artificielle (IA).

Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l'Atlantique Nord, à une vingtaine de kilomètres de l'île canadienne de Terre-Neuve.

Xinhua/VNA/CVN