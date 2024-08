Quang Tri et Mukdahan (Thaïlande) renforcent leur coopération pour le développement mutuel

Photo : VNA/CVN

En matière de coopération économique, d'investissement, commerciale et touristique, les deux provinces créeront des conditions favorables aux entreprises de chaque côté d'accéder à des informations sur le potentiel et les opportunités d'investissement ; de participer régulièrement à des salons professionnels, de développer les canaux de distribution de marchandises et le commerce électronique.

Les deux parties créeront les conditions nécessaires pour promouvoir et encourager la coopération dans les domaines du tourisme, du transport de passagers et de marchandises...

Concernant la coopération dans les domaines de la formation, du travail et du développement des ressources humaines, les deux parties envisagent de soutenir et d'encourager les universités et écoles supérieures à échanger des professeurs et des étudiants ; créer les conditions aux établissements d'enseignement de mettre en œuvre uniformément le contenu de la coopération, y compris l'octroi de bourses aux étudiants.

Les deux parties organiseront des formations professionnelles, notamment des formations professionnelles de haute qualité ; encourageront la coopération et l'échange de ressources humaines, initialement dans le domaine du tourisme ; la formation, amélioration de la capacité et des qualifications de la main-d'œuvre conformément aux besoins du marché pour répondre à la transition du travail dans la Communauté de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties continueront à coordonner, à participer activement aux événements bilatéraux et à ceux des provinces du couloir économique Est-Ouest. Les agences de médias coopéreront régulièrement dans la présentation des paysages, des sites historiques et culturelles et des habitants de chaque partie. Elles renforceront les échanges d’expériences et d’informations sur les produits artisanaux des villages, selon le modèle thaïlandais OTOP ou le modèle vietnamien OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit).

En Thaïlande, une province (changwat) est composée de districts (amphoe) et de sous-districts (tambon). OTOP est l’abréviation de "One Tambon One Product" (un tambon, un produit). Le projet soutient les coopératives communautaires dans les tambons et les villages de toute la Thaïlande.

Le plan de coopération pour la période 2025-2030 entre la province de Quang Tri et la province de Mukdahan est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030.

Présent à la cérémonie, le président du Comité populaire provincial de Quang Tri, Vo Van Hung, a déclaré que cette rencontre ouvrirait de nombreuses nouvelles opportunités, créant une dynamique pour le développement des relations de coopération entre les deux provinces de la Communauté économique de l'ASEAN.

Il s'agit d'une étape importante, démontrant la détermination et la bonne volonté de renforcer la coopération entre les deux provinces, contribuant ainsi à promouvoir de bonnes relations de coopération entre les deux pays, a-t-il dit.

Quang Tri et Mukdahan présentent de nombreuses similitudes en termes de culture, de conditions naturelles et de nombreux potentiels et avantages en termes de ressources naturelles et humaines ; se situent sur le couloir économique Est-Ouest, reliant le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Myanmar. Vo Van Hung a espéré donc que dans les temps à venir, les deux provinces continueront à renforcer leur coopération efficace dans tous les domaines, conformément aux potentiels et aux forces de chaque partie ainsi qu'à la tendance actuelle à une profonde intégration régionale et internationale.

