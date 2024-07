Le président de l’Assemblée nationale de Thaïlande apprécie la coopération avec le Vietnam

Wan Muhamad Noor Matha, président de l’Assemblée nationale thaïlandaise, également président de la Chambre des représentants, a hautement apprécié l'amitié et la coopération stratégique entre son pays et le Vietnam, qui sont à un bon stade de développement en vue du 50 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2026.

En recevant le 15 juillet l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, venu lui rendre une visite de courtoisie, il a souligné que les organes législatifs des deux pays entretenaient une coopération étroite.

Il a également félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, avant de remercier le gouvernement vietnamien pour avoir créé des conditions propices aux entreprises thaïlandaises sur son sol.

Soulignant que les deux pays disposaient encore d'une grande marge de coopération dans de nombreux domaines, il a exprimé son souhait de se rendre au Vietnam à un moment opportun pour les deux parties dans un avenir proche.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng a affirmé que la Thaïlande était non seulement un voisin proche mais aussi l'un des partenaires les plus importants du Vietnam. Il s’est engagé à faire de son mieux pour contribuer au développement de la coopération stratégique entre les deux pays.

Le diplomate a également émis le souhait de recevoir le soutien de l'Assemblée nationale et des parlementaires thaïlandais pour promouvoir les investissements thaïlandais au Vietnam, développer le commerce dans une direction équilibrée et mutuellement bénéfique et renforcer les échanges entre les peuples. Il a déclaré espérer que le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Wan Muhamad Noor Matha, se rendrait au Vietnam dans un avenir proche.

