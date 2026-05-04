VnExpress Marathon Green Paradise 2026 : la métamorphose spectaculaire de Cần Giờ

Au-delà du défi sportif sur l’un des plus beaux parcours du circuit VnExpress Marathon, 5.000 coureurs et des milliers de visiteurs présents à Cần Giờ en cette période de fête ont été les témoins privilégiés de l’émergence d’une future mégapole. Entre les vastes étendues de la forêt Sác, l’air pur du large et l’effervescence d'un chantier titanesque illuminé jour et nuit, le projet Vinhomes Green Paradise dévoile une métamorphose inédite qui saisit les observateurs par sa fulgurante rapidité.

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Aux premières lueurs du 1er mai, Cần Giờ s'est éveillé au rythme des foulées de plus de 5.000 athlètes participant au VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Engagés sur différentes distances, les coureurs ont rivalisé sur le parcours réputé comme le "plus vert du système". Au-delà de la portée d'une grande compétition sportive, l'événement marque l'avènement d'une nouvelle destination, où la nature et le rythme de vie urbain coexistent désormais de manière manifeste.

Dès les premières foulées sur l'artère principale de Vinhomes Green Paradise, le contraste est saisissant : là où s'étendait encore une zone côtière boueuse il y a à peine un an, s'apprête désormais à vibrer une vie urbaine intense. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le paysage d'or, même les coureurs les plus chevronnés, habitués aux parcours de tout le pays, ont dû admettre que Cần Giờ offre un spectacle d'une singularité absolue.

Les foulées entre deux rangées d'arbres sur l'avenue Thời Đại - une artère de 120 m de large s'ouvrant sur les vents du large - procurent une sensation de légèreté et de fluidité exceptionnelle. Le revêtement parfaitement plat et l'absence de trafic ont permis aux coureurs de maintenir une allure constante. "Ici, l'air est très pur. La brise marine est galvanisante et donne beaucoup plus d'énergie pour courir que l'environnement dense et pollué de Saïgon", a confié Trần Thị Kim Thoa, une participante de Bình Tân (Hô Chi Minh-Ville) alignée sur le semi-marathon.

Le parcours traversant la forêt Sác ouvre sur une étendue verdoyante à perte de vue, où l’écosystème de la mangrove fait office de précieux "poumon" naturel. Cette atmosphère riche en oxygène, alliée à une sérénité rare, offre une expérience singulière. "C'est véritablement un lieu où il fait bon vivre", a exprimé Nguyễn Thị Trâm (ville de Thủ Đức), championne du 21 km dans la catégorie féminine des 30-39 ans.

La veille du départ, le ciel de Cần Giờ s'est embrasé sous les feux d'artifice de la célébration. Longtemps restée une zone côtière oubliée, Cần Giờ s'érige désormais en un nouveau pôle événementiel, point de convergence des expériences, des flux humains et de la vitalité urbaine.

365 jours pour façonner un prodige

De nombreux coureurs n'ont pu cacher leur surprise face à la métamorphose spectaculaire de Cần Giờ. "De retour après moins d'un an, je ne reconnais presque plus l'endroit : de sauvage et désert, il est devenu moderne et animé", a partagé Lý Nhân Tín, champion du 21 km.

En seulement 365 jours, à partir d'une vaste zone d'alluvions, Vinhomes Green Paradise a pris forme avec des infrastructures de grande envergure. Les plus de 1 350 ha de terres gagnées sur la mer sont pratiquement achevés, avec environ 110 millions de m³ de matériaux déployés. Cela représente plus de 50% du volume total prévu et dépasse de loin l'échelle de n'importe quel projet de poldérisation jamais réalisé au Vietnam. Ce volume équivaut à 50 fois celui de Vinhomes Central Park, assez pour combler une superficie égale à l'ancien district de Bình Thạnh sur une épaisseur de 5 m.

Sur ces infrastructures déjà en place, des milliers de logements de faible hauteur à Vịnh Tiên progressent à vive allure vers leur achèvement, prévu dès l'année 2026. Parallèlement, des édifices emblématiques tels que VinWonders ou le Théâtre Sóng Xanh commencent à sortir de terre, dessinant pas à pas le visage d'une cité balnéaire d'envergure.

À la nuit tombée, le chantier titanesque reste baigné de lumière, porté par un rythme de construction ininterrompu. En un an, les trois quarts des secteurs clés ont nettement pris forme, reliés par un réseau d'infrastructures "colonnes vertébrales" de plus de 120 km s'avançant sur la mer, remplaçant totalement l'immensité des vagues d'autrefois. À travers les lumières du chantier d'aujourd'hui, une mégapole côtière étincelante s'éveille progressivement, se préparant à briller de tous ses feux dans un avenir proche.

À Cần Giờ, l'image la plus marquante actuellement est l'effervescence qui règne au bureau de vente du projet Vinhomes Green Paradise. Bénéficiant de la "garantie en or" de Vinhomes, d'infrastructures qui se transforment de jour en jour et d'une succession d'événements drainant flux humains et capitaux, le projet pose des bases solides pour la croissance de sa valeur. Il s'agit d'un choix de confiance, permettant d'anticiper l'essor d'une cité balnéaire entrant dans un cycle de croissance fulgurant.

Depuis ce parcours entre "forêt et mer" du VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, un pôle de vie, de villégiature et d'investissement rare prend forme à toute vitesse. Il s'apprête à transformer en réalité le rêve d'un habitat aux standards d'exception pour de nombreux citoyens.

Texte : Linh Thao/CVN

Photos : BTC/CVN