Vietjet : Saigon Marina IFC - un phare du passé, du présent et de l'avenir

Le 30 avril à 21h00, dans l'atmosphère héroïque de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification du pays, le ciel de Hô Chi Minh-Ville s'est illuminé d'un feu d'artifice spectaculaire. Au cœur de ce grand spectacle lumineux, l’ouvrage Saigon Marina IFC est apparu comme un phare étincelant sur le fleuve de Saïgon, affirmant son statut de nouvelle icône architecturale, un lieu où se rencontrent un glorieux héritage et les aspirations de demain.

>> Pour développer des solutions d’aménagement aéronautique

>> Vietjet : Poursuite du développement de son réseau international

>> Vietnam - Japon : Vietjet lance la nouvelle ligne Hanoï - Shizuoka

Photo : VJ/CVN

Comme une nouvelle icône architecturale

Situé sur le site du légendaire chantier naval de Ba Son - fierté de l’industrie pour l'Asie du Sud-Est pendant deux siècles - le Saigon Marina IFC est non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi le prolongement de l'esprit pionnier d'un "Saïgon glamour".

Le soir de la Réunification nationale, la lumière de la tour Saigon Marina IFC, loin de se contenter de rayonner vers l'avenir, a également mis en lumière les valeurs patrimoniales, créant un lien invisible mais puissant entre un passé glorieux et un présent prospère. Les feux d'artifice illuminent non seulement le ciel, mais jaillissaient également des étages supérieurs et des strates architecturales de la tour, créant un effet visuel unique et complexe. Le système d'éclairage LED recouvrant toute la façade s'est synchronisé parfaitement avec le spectacle pyrotechnique, transformant le Saigon Marina IFC en un écran géant diffusant des images chargées d'émotion : le rouge éclatant du drapeau national et les étoiles dorées scintillantes dans le ciel nocturne.

Photo : VJ/CVN

Tout au long du spectacle, des messages de fierté étaient projetés sur la tour Saigon Marina IFC, témoignant de l'engagement du pays à accompagner son développement : "La nation rayonne de joie, puisant son inspiration dans l'héritage de Ba Son ; Saigon, la Perle de l'Extrême-Orient, porte en elle l'esprit immortel du 30 avril et du 1er mai… ".

Ceci est la preuve que Saïgon se développe jour après jour. Si, autrefois, elle était le point de départ des navires porteurs d'espoir, elle est aujourd'hui devenue le centre névralgique des flux financiers internationaux. La présence du Saigon Marina IFC symbolise l'ouverture de Hô Chi Minh-Ville sur le monde, tout en préservant son attachement à son histoire.

Photo: VJ/CVN

L’ouvrage Saigon Marina IFC est véritablement devenu un nouveau phare, un lieu où la lumière ne s'éteint jamais. Un Saïgon uni, un Saïgon magnifique, un Saïgon tourné vers le monde. Un nouveau symbole s'est allumé. Et le cœur du magnifique Saïgon bat à nouveau.

Tân Dat/CVN