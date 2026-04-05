Plus de 4.000 participants au Marathon des Temples des Rois Hùng 2026

Le 5 avril, plus de 4.000 coureurs professionnels et amateurs ont participé à l’édition 2026 du Marathon des Temples des Rois Hùng "Retour aux sources", organisée dans la zone historique des Temples des Rois Hùng, dans la commune de Hy Cuong, province de Phu Tho.

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Photo : VNA/CVN

L’épreuve s’est déroulée avec cinq distances - 1,5 km, 6 km, 10 km, 21 km et 42 km – adaptées à différents publics et niveaux.

À l’issue de la compétition, les organisateurs ont remis les médailles aux meilleurs athlètes dans les différentes catégories, ainsi que plusieurs prix annexes.

Organisé avec succès pour la troisième année consécutive, le Marathon des Temples des Rois Hùng "Retour aux sources" contribue à encourager la pratique du sport au sein de la population, dans l’esprit des mouvements en faveur de l’entraînement physique et d’un mode de vie sain.

VNA/CVN