Plus de 5.000 coureurs au VnExpress Marathon Green Paradise Cân Gio

À l’occasion de la Journée du sport du Vietnam et des célébrations du 30 avril et du 1 er mai, plus de 5.000 coureurs participeront au VnExpress Marathon Green Paradise Cân Gio.

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Photo : ST/CVN

Avec un parcours écologique original reliant mer et forêt, l’événement promeut un mode de vie sain et durable, tout en révélant une nouvelle destination sportive de niveau international : Vinhomes Green Paradise Cân Gio.

Le VnExpress Marathon, plus grand circuit de course à pied du Vietnam, est organisé par le journal VnExpress et la Compagnie par actions des services en ligne (FPT Online). Après plusieurs étapes à travers le pays, il fait cette année escale à Cân Gio avec l’édition 2026.

La course se tiendra le 1er mai 2026 avec quatre distances : 5 km, 10 km, 21 km et 42 km. Elle réunira 5.000 coureurs nationaux et internationaux, ainsi que des milliers de spectateurs.

Le départ sera donné à Vinhomes Green Paradise Cân Gio. Les parcours de 5 et 10 km longent la mer, dans un environnement frais et riche en oxygène. Les distances de 21 et 42 km traversent la mangrove de Rung Sac, vaste zone naturelle de 75.000 ha, considérée comme le "poumon vert" de la ville.

Photo : Vingroup/CVN

L’organisation prévoit des points de ravitaillement, des équipes médicales et des forces d’assistance pour garantir la sécurité des participants. Le message "vert" est appliqué à toutes les étapes, avec notamment des solutions de mobilité durable assurées par Xanh SM et la présence de VinFast.

En marge de la compétition, plusieurs activités seront proposées : spectacles, feu d’artifice le 30 avril, festival culinaire et animations familiales, créant une ambiance festive durant les jours fériés.

Photo : VNA/CVN

Avec son parcours "touchant la mer et traversant la forêt" (Cham biên xuyên rung), l’épreuve est présentée comme la plus verte et la plus spectaculaire jamais organisée. Elle offre une expérience de "marathon du bien-être", alliant performance sportive et immersion dans la nature.

Selon Lê Thi Vân Anh, vice-responsable du comité d’organisation, Cân Gio se distingue par la combinaison rare de mer et de forêt, d’une réserve de biosphère reconnue par l’UNESCO et de richesse historique. L’événement vise à en faire une destination de portée internationale pour la pratique du marathon.

Photo : Vingroup/CVN

Hoàng Hoa Anh Duc, directrice du développement communautaire de Vinhomes, souligne que le projet promeut un modèle urbain durable, intelligent et écologique selon les standards ESG++. Elle estime que cette course contribuera à faire émerger une destination sportive internationale unique au Vietnam.

Vinhomes Green Paradise Cân Gio est par ailleurs le premier candidat à représenter le Vietnam au concours mondial "7 Wonders of Future Cities", lancé par l’organisation New7Wonders, dont les résultats sont attendus en octobre 2027.

Ce complexe urbain de 2.870 ha, conçu selon un modèle durable et innovant, est en cours de développement à l’embouchure de Hô Chi Minh-Ville. L’ambition est d’en faire un pôle majeur du sud-est de la ville, avec des infrastructures complètes allant du logement au tourisme, en passant par le sport et la santé, avec à terme une capacité d’accueil de 40 millions de visiteurs.

Thu Huong/CVN