Les nouveaux visages du Hà Giang Discovery Marathon & Ultra Trail Hà Giang 2026

Vàng A Tung et Nguyên Thi Ngoc Anh ont remporté la course la plus longue de la septième édition de l’Ultra Trail Hà Giang 2026, réalisant une performance impressionnante le 4 avril dans la province de Tuyên Quang (Nord).

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Vàng A Tung, originaire de la province de Lào Cai (Nord), a bouclé les 70 km en 9 h 44 min 43 s, signant ainsi l’un des meilleurs temps de l’histoire de la compétition. Cette victoire convaincante est celle du jeune coureur qui a mené la course de bout en bout, ne laissant aucune chance à ses adversaires de le rattraper.

Photo : BTC/CVN

Parmi ses rivaux figuraient Trân Duy Quang, le coureur de trail le plus célèbre et expérimenté du Vietnam ; Nguyên Dang Trung, vainqueur de l’épreuve des 100 km du Kalaw Ultra Trail Myanmar 2026 ; et Nguyên Dang Hiêu, détenteur du record d’Asie du Sud-Est avec plus de 230 km parcourus en 24 heures (2023), entre autres.

Vàng A Tung a été le premier coureur à chaque point de contrôle de cette édition, dont le déroulement a été perturbé par un glissement de terrain qui a contraint les organisateurs à une intervention rapide pour résoudre le problème quelques heures avant le départ. Il était suivi par Nguyên Hoàng Thang (10 h 20 min 13 s) et Truong Anh Dung (10 h 46 min 24 s).

Pendant ce temps, Ngoc Anh est arrivée quelques heures plus tard pour devenir la championne féminine. Elle a parcouru 70 km en 11:20.51 avec un sourire éclatant et des pas énergiques. Nguyên Thi Lê (13:17,28) et Ngô Thi Thanh Loan (13:20,40) sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

Ly A Sông (8 :22,03) et Phung Thi Trang (9 :53,58) ont été les vainqueurs des épreuves de 55 km hommes et femmes. Nguyên Xuân Tu (6:26,21) et Phuong Thi Hông Nhung (7:16,29) sont montés sur les podiums des 42 km hommes et femmes. Sung Go Hu (3:08,44) et Nguyên Thi Trà Giang (3:55,42) ont triomphé dans les 25 km hommes et femmes.

"Cher Ultra Trail Hà Giang ! Ta course a été plus difficile que prévu et m’a permis de bien comprendre à quel point le terrain rocailleux est ardu et accidenté", a déclaré Nguyên Thi Trà Giang. "Heureusement, la température était assez fraîche et les 25 km étaient suffisamment exigeants pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Pendant la course, j’ai reçu un soutien formidable de la part des habitants. Ils parlaient leur langue ethnique minoritaire, mais je savais qu’ils m’encourageaient et me souhaitaient une bonne performance".

"À l’arrivée, deux petites filles sont venues me faire un câlin. Elles sont adorables et je leur ai donné ma médaille et mon t-shirt de course. J’ai été très surprise qu’elles viennent ensuite à mon hôtel avec un gros paquet de cadeaux. Le terrain de Hà Giang m’a impressionnée, mais la gentillesse et l’amour des gens d’ici me donnent envie de revenir l’année prochaine pour les revoir".

Le tournoi se poursuivra avec le Hà Giang Discovery Marathon le 5 avril. Les participants s’affronteront sur trois parcours vallonnés de 6 km, 12 km et 21 km. Le départ sera donné au centre de la commune de Mèo Vac.

Si les coureurs de trail peuvent emprunter les plus beaux itinéraires et découvrir les plus beaux sites du Vietnam, tels que le géoparc mondial de Dông Van, le plateau calcaire, la rivière Nho Quê et le canyon de Tu San, les coureurs sur route pourront admirer le col de Ma Pi Lèng (20 km), le plateau de Pa Vi et la Route du Bonheur, parmi de nombreux autres défis et sites remarquables.

Organisé conjointement par Race Jungle et le journal Thê thao và Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information, ce tournoi est non seulement l’un des plus grands événements sportifs de la province mais aussi un voyage pour honorer et promouvoir le patrimoine naturel de cette région frontalière.

VNA/CVN