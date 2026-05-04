Les intempéries font des ravages dans plusieurs provinces du Centre et du Nord

De fortes pluies, des vents violents, des éclairs et de la grêle ont frappé les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Diên Biên, Phu Tho et Bac Ninh, endommageant les infrastructures alors que des orages de grêle et des tourbillons ont provoqué d’importants dégâts dans des localités montagneuses de la province de Nghê An.

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Photo : VNA/CVN

De violents orages de grêle ont balayé certaines zones montagneuses de la province de Nghê An (Centre) dans l’après-midi du 3 mai, causant d’importants dégâts aux habitations et aux cultures.

Selon les premiers rapports de la commune de Nhân Hoa, la grêle, les vents violents et la foudre ont provoqué d’importants dégâts. La foudre a frappé une cuve de stockage de mélasse d’une sucrerie locale, déversant environ 2.000 tonnes et causant des pertes estimées à 8 milliards de dôngs (303.536 dollars).

Dans la commune de Thanh Binh Tho, des intempéries ont arraché des toitures et endommagé 193 maisons ainsi qu’une maison culturelle communautaire, pour un montant de pertes estimé à plus de 6 milliards de dôngs. Le pont de Cây Mit, enjambant la rivière Con, a également été déplacé d’environ 30 cm par rapport à ses culées.

De vastes étendues de cultures, notamment des rizières proches de la récolte, ont été ravagées, affectant les rendements. Plus de 112 hectares de rizières et 20 hectares de maïs ont subi des dégâts supérieurs à 70%, pour un total de pertes estimé à plus de 3,7 milliards de dôngs.

Les autorités locales ont demandé aux chefs de village d’évaluer et de signaler d’urgence les dégâts causés aux habitations, aux infrastructures et aux cultures. Les organismes compétents coordonnent des inspections sur place afin d’évaluer les impacts et de proposer des mesures de rétablissement rapides, tout en mobilisant les forces locales pour aider les habitants à retrouver une vie normale.

Selon un responsable local, les autorités ont également exhorté les agriculteurs à consolider leurs maisons et à sauver rapidement les récoltes endommagées afin de minimiser les pertes.

Suite aux violents orages de grêle et aux tourbillons qui ont frappé le nord du pays, les unités de la Compagnie générale de l’électricité du Nord (EVNNPC) s’efforcent de rétablir l’alimentation électrique après les orages et la grêle qui ont perturbé le réseau dans les régions du nord.

Bien que la grêle se soit calmée, la persistance de la circulation orageuse et les conséquences de la catastrophe continuent d’affecter le fonctionnement du réseau, a indiqué EVNNPC le 3 mai.

Plus tôt dans la soirée du 2 mai, des intempéries extrêmes, caractérisées par de fortes pluies, des vents violents, des éclairs et de la grêle, ont frappé les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Diên Biên, Phu Tho et Bac Ninh, endommageant les infrastructures, notamment les réseaux électriques, et provoquant des coupures de courant dans plusieurs zones.

Dans les localités touchées, de nombreuses lignes de transport d’électricité ont été endommagées, certains poteaux s’étant effondrés sous l’effet des fortes rafales. Immédiatement après ces incidents, les compagnies d’électricité ont mobilisé leur personnel et déployé plusieurs équipes pour accéder aux sites, localiser les pannes, limiter l’impact et mettre en œuvre des plans de réparation adaptés à chaque zone.

Malgré les conditions difficiles, les équipes d’intervention ont travaillé toute la nuit, donnant la priorité au rétablissement du courant pour les charges critiques et les zones résidentielles, tout en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité techniques avant la remise en service du réseau.

Selon EVNNPC, les entités affiliées mobilisent au maximum leurs effectifs et leurs ressources, et restent mobilisées 24h/24 et 7j/7 pour intervenir rapidement en cas de perturbations liées aux intempéries, dans le but de rétablir une alimentation électrique sûre et stable pour la vie quotidienne et la production.

Parallèlement aux efforts de rétablissement, le secteur de l’énergie a exhorté les résidents à se tenir à l’écart des poteaux et des lignes électriques tombés, à éviter tout contact avec les équipements électriques extérieurs par mauvais temps, à vérifier régulièrement leurs installations électriques domestiques et à signaler rapidement tout danger en appelant le service client au 19006769.

La réaction rapide et efficace des services d’électricité, malgré les conditions dangereuses, a permis de minimiser l’impact de la catastrophe naturelle.

VNA/CVN