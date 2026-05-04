Baisse des accidents de la circulation pendant les quatre jours fériés

Les accidents routiers représentent l’écrasante majorité des incidents, avec 176 cas ayant causé 94 morts et 114 blessés, soit une diminution de 71 accidents, 35 décès et 41 blessés sur un an. Un accident ferroviaire mortel a également été signalé, faisant un mort, tandis qu’aucun accident de navigation n’a été enregistré.

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Photo : VNA/CVN

Au total, 177 accidents de la circulation ont été recensés au Vietnam durant les quatre jours fériés, du 30 avril au 3 mai, faisant 95 morts et 114 blessés, selon le Département de la police de la circulation relevant du ministère de la Sécurité publique.

Par rapport à la même période en 2025, ces chiffres sont en baisse de 72 accidents, 35 décès et 65 blessés.

Les accidents routiers représentent l’écrasante majorité des incidents, avec 176 cas ayant causé 94 morts et 114 blessés, soit une diminution de 71 accidents, 35 décès et 41 blessés sur un an. Un accident ferroviaire mortel a également été signalé, faisant un mort, tandis qu’aucun accident de navigation n’a été enregistré.

Lors des opérations de patrouille et de contrôle à l’échelle nationale, la police a relevé 53.833 infractions au code de la route. Les forces de l’ordre ont immobilisé 277 voitures, 13.033 motos et 1.048 autres véhicules, suspendu 1.479 permis de conduire et procédé à des retraits de points dans 7.951 cas.

Les infractions liées à l’alcool figurent parmi les plus fréquentes, avec 11.411 cas recensés, tandis que les excès de vitesse arrivent en tête avec 13.390 cas.

La police a également traité 395 cas d’utilisation du téléphone portable ou d’autres appareils électroniques au volant, 184 cas de surcharge, 48 cas de véhicules hors gabarit, 391 cas de transport de passagers au-delà de la limite autorisée, 24 cas de prise en charge et de dépose de passagers dans des lieux non autorisés, ainsi que 21 cas liés aux stupéfiants.

Au total, 1.649 infractions ont été relevées sur les autoroutes, 799 sur les voies navigables intérieures et 366 sur les voies ferrées.

VNA/CVN