Propriété intellectuelle : le sport à l’offensive

Le Vietnam mise sur la propriété intellectuelle pour transformer son industrie sportive. Avec l’explosion des dépôts de marques et la numérisation des services, le pays convertit désormais la passion des stades en moteur économique innovant.

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Photo : Truong Trân-AI/CVN

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle (26 avril) est placée cette année sous le thème “Propriété intellectuelle et sport : prêts, ça part, innovons”. Soulignant l’importance de ce thème, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a déclaré que les outils ne se limitent pas à protéger les créations, mais fondent le développement durable des secteurs économiques, y compris le sport. Leur exploitation efficace a propulsé cette industrie à des centaines de milliards de dollars, tout en créant des ressources pour le développement des athlètes, des organisations et des entreprises.

Dynamisme vietnamien

Dans une économie du savoir dominante, une bonne maîtrise de ces droits élargit l’espace créatif, booste la valeur et diffuse ses bienfaits dans toute la société. Le message qu’elle souhaite donc transmettre est que la passion pour le sport ne suffit pas : il faut la monétiser via ces leviers immatériels.

Au Vietnam, la propriété intellectuelle (PI) dans le sport témoigne d’un dynamisme et d’une capacité d’innovation remarquables. Selon les statistiques, jusqu’en avril 2026, l’Office de la propriété intellectuelle avait reçu 14.914 demandes d’enregistrement de marques dans ce secteur, dont 8.576 émanaient d’entreprises vietnamiennes, surpassant même les entités étrangères.

Parmi les fabricants vietnamiens pionniers d’équipements sportifs, le groupe Dông Luc, fabricant et exportateur de chaussures, vêtements et articles de sport, a déposé 74 demandes. Plusieurs autres marques étrangères sont également bien connues des consommateurs, comme Jogarbola, Midomax avec la marque Kamito et Koij avec Zocker.

Par ailleurs, neuf des quatorze équipes du Championnat national de football (V-League) de la saison 2025-2026 ont déjà déposé des demandes d’enregistrement de marque, notamment Hanoi FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thê Công Viettel, Becamex Binh Duong et Quy Nhon Binh Dinh. Elles ont compris que le logo sur leurs maillots n’est pas qu’un élément esthétique, mais un atout précieux pouvant générer des revenus.

Selon l’OMPI, la principale source de revenus du sport moderne ne provient pas de la billetterie, mais des droits de diffusion et des accords de licence commerciale. De fait, les milliers de demandes internationales déposées dans le cadre du système de Madrid (un système international qui facilite l’enregistrement de marques dans de multiples juridictions à travers le monde), désignant le Vietnam comme un acteur majeur du secteur sportif, témoignent de l’intérêt que les marques étrangères portent au marché vietnamien.

Par conséquent, d’après des experts, il est temps pour les entreprises vietnamiennes de se lancer dans cette course, en exploitant la PI pour attirer des financements, tirer profit des droits de diffusion télévisée et commercialiser des souvenirs de manière professionnelle.

Aujourd’hui, le sport ne se résume plus à l’endurance physique, mais englobe également la compétition intellectuelle et technologique. Par exemple, des chaussures de marathon optimisées pour la résistance à l’air, un système de caméras VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) pour assister les arbitres en V-League ou encore un logiciel d’analyse des données biométriques des joueurs sont autant de fruits de l’innovation protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Photo : CTV/CVN

Vers un écosystème innovant

Afin de valoriser efficacement la PI dans le secteur sportif au Vietnam, l’Office de la propriété intellectuelle (OPI) a annoncé sa transformation, passant d’un organisme purement administratif à un organisme de services innovant. Dans cette optique, l’OPI accélère la digitalisation de son processus d’examen des demandes, en privilégiant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la recherche et la classification des nouveaux objets de PI.

L’OPI jouera également le rôle d’“intermédiaire” pour promouvoir des modèles de transfert de droits de PI dans le sport entre les institutions de recherche et les entreprises manufacturières. Elle élabore aussi des lignes directrices pratiques sur l’évaluation afin d’aider les parties à se rencontrer plus facilement à la table des négociations de transfert.

L’un des problèmes les plus urgents aujourd’hui est la prolifération des contrefaçons dans l’environnement numérique. Par exemple, des milliards de dôngs sont investis dans les droits de diffusion d’un tournoi ou d’une marque de vêtements, pour ensuite voir se multiplier les liens piratés et les produits de contrefaçon écoulés ouvertement sur les plateformes d’e-commerce. Afin d’endiguer ce fléau, l’OPI s’engage à travailler activement avec les organismes compétents pour instaurer un mécanisme de réponse rapide. Il nouera aussi des partenariats avec les géants du numérique (Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, etc.) afin de bloquer efficacement les violations de droits numériques et la commercialisation en ligne de marchandises contrefaites.

Grâce aux efforts conjoints des organismes de gestion et à la participation proactive des clubs et des entreprises, la PI deviendra un tremplin pour le sport national, lui permettant non seulement d’exceller en termes de performances et de médailles, mais aussi de constituer un moteur important de développement économique rapide et durable.

Thuy Hà/CVN