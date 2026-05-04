Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le vieillissement rapide de la population vietnamienne devrait remodeler l’économie, créant à la fois des défis et des opportunités majeures pour une «silver économie» en forte croissance, portée par la consommation, les soins de santé et la participation au marché du travail des seniors.

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Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

Selon les projections, le pays comptera environ 18,2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus d’ici 2030. Les experts ont noté que le Vietnam passe d’une société vieillissante à une société âgée en seulement 20 à 25 ans, soit l’un des taux les plus rapides au monde.

Photo : VNA/CVN

Le défi de «devenir vieux avant d’être riche»

Trân Bich Thuy, directrice de HelpAge International au Vietnam, a mis en lumière un défi structurel majeur auquel le pays est confronté. « Le plus grand défi aujourd’hui est la situation de +vieillir avant de s’enrichir+, alors que l’économie, bien que se situant au niveau d’un pays à revenu intermédiaire, doit répondre à une demande croissante en matière de soins de santé et de protection sociale », a-t-elle indiqué.

Trân Bich Thuy a souligné que cette pression n’est pas seulement due au vieillissement de la population, mais aussi à l’évolution des profils de morbidité et des structures familiales. "Cette pression ne tient pas seulement à l’augmentation rapide du nombre de personnes âgées, mais aussi au fait que le système actuel n’a pas su s’adapter à l’évolution des profils de morbidité et des modèles familiaux", a-t-elle observé, ajoutant que de nombreuses personnes âgées vivent désormais seules ou uniquement avec leur conjoint, ce qui accroît leur vulnérabilité et leurs besoins en matière de soins.

Elle a également averti que le système de santé vietnamien reste largement axé sur les traitements des maladies aiguës, alors qu’une société vieillissante exige une capacité renforcée en matière de prise en charge des maladies chroniques et de soins de longue durée. Sans une transition vers des modèles de soins de santé primaires et de soins continus, les hôpitaux risquent d’être de plus en plus surchargés.

Le vieillissement comme opportunité économique

Malgré ces défis, les experts ont souligné que le vieillissement de la population représente également une importante opportunité économique. "L’économie du vieillissement englobe toutes les activités économiques liées à la consommation, aux soins et à la capacité de contribution des personnes âgées", a expliqué Trân Bich Thuy.

Elle a insisté sur le fait que les seniors sont de plus en plus actifs, en meilleure santé et disposés à investir dans des services améliorant leur qualité de vie.

Lors d’une conférence nationale sur la siver économie en mars 2026, le Premier ministre de l’époque, Pham Minh Chinh, a souligné un changement de mentalité majeur, affirmant que le vieillissement de la population ne devait plus être perçu comme un simple fardeau, mais comme un nouveau moteur économique.

Il a souligné que les personnes âgées ne constituent pas un fardeau social, mais une «ressource précieuse pour le développement national», appelant à passer d’une vision pessimiste à une vision axée sur les opportunités de développement. Il a également noté que la silver économie pourrait devenir un nouveau moteur de croissance, stimulant l’offre et la demande tout en contribuant au bien-être social et à l’équité à long terme.

Réorientation politique vers un nouveau moteur de croissance

D’un point de vue plus large, l’expert en politiques publiques Nguyên Si Dung a déclaré que le Vietnam devait considérer le vieillissement comme une «nouvelle source de croissance». "Les personnes âgées ne sont pas seulement bénéficiaires de la protection sociale, mais font également partie de la population active et du marché de la consommation. Avec des politiques appropriées, elles peuvent continuer à contribuer à l’économie", a-t-il souligné.

Il a ajouté que la silver économie ne se résume pas à l’expansion des marchés de services, mais implique une refonte du modèle de croissance, avec des secteurs clés tels que la santé, les technologies de l’assistance, le financement de la retraite et le tourisme pour seniors.

Les experts ont identifié quatre principaux axes de croissance : les soins de longue durée et les services aux personnes âgées ; les technologies d’assistance pour les seniors ; les marchés de consommation destinés aux seniors (alimentation, assurance, logement) ; et les modèles d’emploi flexibles pour les plus de 60 ans.

Permettre aux seniors de rester sur le marché du travail est considéré comme particulièrement important. Nombre d’entre eux, âgés de 60 à 70 ans, restent en bonne santé, expérimentés et désireux de travailler, représentant ainsi une ressource importante encore inexploitée.

Vers une stratégie proactive face au vieillissement

Des experts s’accordent à dire que le Vietnam doit passer d’une approche réactive à une stratégie de développement proactive en matière de gestion du vieillissement. Cela implique la mise en place d’un écosystème complet pour la siver économie, englobant la politique de santé, la protection sociale, la réforme du travail et l’innovation dans les services.

Le vieillissement est une tendance démographique irréversible, mais avec une préparation anticipée et un cadre politique adapté, il peut devenir un moteur de croissance durable pour l’économie vietnamienne.

VNA/CVN