La technologie au service de la gestion du cyberespace

La gestion des activités commerciales dans l'environnement virtuel implique l'utilisation de technologies avancées pour protéger les informations et les droits des consommateurs. C'est ce que soulignait le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, alors que le commerce électronique connaît une croissance rapide, mais expose également à des arnaques et des escroqueries difficiles à contrôler.

>> Des pertes estimées à 716 millions d'USD au Vietnam à cause de virus informatiques

>> Nécessité d'élaboration des plans de réponse aux incidents pour les systèmes d'information

>> Les habitants auront accès gratuitement à un logiciel anti-hameçonnage en juillet

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre Nguyên Manh Hùng, le commerce électronique découle de la technologie numérique, laquelle engendre inévitablement des problèmes. La meilleure façon de les résoudre est d'utiliser la technologie pour atténuer les aspects négatifs associés au commerce électronique.

"Nous devons considérer la technologie numérique comme le principal levier de gestion dans le cyberespace", a partagé le ministre, en insistant sur trois piliers fondamentaux pour cette gestion : le cadre numérique, les outils numériques et les compétences numériques des citoyens. Alors que le commerce électronique croît à un rythme annuel de 20% à 30%, le développement du cadre numérique, des outils et des compétences numériques accuse du retard.

Par conséquent, il est impératif d'accélérer ces aspects, en particulier le déploiement rapide des outils numériques. Ces derniers incluront des logiciels capables de repérer les publicités trompeuses ou les produits contrefaits.

Le ministre a souligné que les plateformes numériques et les sites de commerce électronique pourraient élaborer des algorithmes d'intelligence artificielle pour scanner, filtrer et bloquer les comptes ainsi que les sources de publicité illicite.

Photo : My Anh-Cva/CVN

"Le Vietnam bénéficie d'un grand nombre d'excellentes entreprises numériques capables de développer de tels logiciels. Le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec les entreprises technologiques, soutiendra le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le développement d'outils visant à gérer et à dynamiser le secteur du commerce électronique", a déclaré M. Hùng.

La protection des données personnelles, une priorité essentielle

En ce qui concerne la protection des données personnelles, le ministre souligne que ces informations individuelles sont considérées comme les biens personnels les plus précieux pour chaque individu. Ainsi, la sécurisation et la conservation appropriée de ces données constituent des priorités essentielles. Le ministère a lancé diverses initiatives visant à contrer l'escroquerie et les fuites de données, telles que les noms, adresses, numéros de téléphone, et informations de cartes bancaires, qui pourraient être utilisées à mauvais escient sans le consentement des citoyens.

Pour renforcer la confiance en ligne, le ministère a mis en place un écosystème évaluant et certifiant les sites web sécurisés. Plus de 5.000 sites officiels ont été attribués des labels de confiance, tandis qu'une liste d'adresses frauduleuses a été publiée pour sensibiliser le public.

De plus, le ministère a développé avec succès un outil permettant aux citoyens de scanner leurs ordinateurs pour détecter la présence de logiciels malveillants, vérifier si leurs informations personnelles ont été compromises, et identifier les sites web frauduleux via le portail khonggianmang.vn.

Photo : Cva/CVN

Un guide de sécurité en ligne a également été élaboré pour éduquer les citoyens sur les bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information lors de leurs activités dans le cyberespace et de leurs transactions en ligne.

"Le ministère de l'Information et de la Communication collaborera étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour mettre en œuvre ces mesures dans le domaine du commerce électronique", a déclaré le ministre Nguyên Manh Hùng.

VNN - My Anh/CVN