La VNA signe un accord de coopération avec TV BRICS

Photo : VNA/CVN

Le document a été signé par Bùi Duy Trinh, chef du bureau de représentation de la VNA en Russie, par procuration de la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, et la Pdg de TV BRICS, Janna Tolstikova.

Grâce à cet accord, le public vietnamien aura accès à des informations actualisées et objectives sur le développement des BRICS, une organisation intergouvernementale qui comprend plusieurs pays, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les États-Unis et les Émirats arabes unis.

De son côté, TV BRICS adaptera en langues étrangères les contenus reçus de ses collègues de Hanoï, les publiera sur ses plateformes - un portail multilingue et une chaîne de télévision - et les distribuera à travers un réseau de partenaires, qui comprend déjà plus de 70 médias majeurs de nombreux pays du monde entier.

Lors de la cérémonie, Janna Tolstikova, Pdg de TV BRICS, a souligné l'importance de la coopération entre les médias du Vietnam - membre actif et responsable de la communauté internationale - et ceux des pays BRICS pour le développement de la coopération mondiale. Cette coopération est d'autant plus importante dans le contexte actuel de renforcement des relations entre les BRICS et les pays d’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Le représentant de la VNA a déclaré que la signature de cet accord est une étape clé pour le développement de l'échange international d'informations et la promotion de la coopération avec des agences de médias étrangères, dans le contexte où de nombreux pays souhaitent devenir membres des BRICS.

Dans le cadre du 15e Forum international des technologies de l'information, le représentant de la VNA a participé à une discussion sur le rôle des nouvelles technologies dans le secteur des communications. Il a souligné que l'IA peut apporter d'énormes avantages et des progrès significatifs au développement économique et dans le domaine de l'information.

Il a également proposé que les pays devraient adopter un ensemble complet de règles sur l'IA et que les agences de presse devraient publier des conseils sur l'utilisation de l'IA pour minimiser les risques et les impacts négatifs sur la sécurité et l'ordre social.

VNA/CVN