Publication d’une stratégie nationale sur la blockchain

Selon cette Stratégie, d'ici 2030, le Vietnam deviendra l'un des principaux pays de la région et occupera une position internationale en termes de recherche, de déploiement, d'application et d'exploitation de la blockchain.

Il sera capable de maîtriser et d'appliquer cette technologie dans tous les domaines socio-économiques, réalisant ainsi son objectif de devenir un pays numérique stable et prospère.

Plus précisément, le pays vise à développer 20 marques de blockchain réputées dans la région en termes de plateformes, de produits et de services, à maintenir le fonctionnement d'au moins trois centres ou zones spéciales de test de blockchain dans les grandes villes pour former un réseau national en la matière, et à avoir un représentant dans le classement des 10 principaux établissements de formation et de recherche sur la blockchain en Asie.

En vue d’y parvenir, la Stratégie souligne la nécessité de perfectionner le cadre juridique pour créer un environnement favorable à l'application et au développement de la blockchain, de développer des infrastructures, de favoriser la création d’un écosystème industriel blockchain, de rassembler les entreprises vietnamiennes de technologie numérique pour créer des plateformes afin de promouvoir le partage d'informations et d'améliorer leur compétitivité...

VNA/CVN