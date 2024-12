Visite d'une délégation de l'Association chinoise pour la compréhension internationale

>> Le Vietnam et la Chine unis pour construire une zone maritime pacifique et respectueuse de la loi

>> Les échanges commerciaux devraient atteindre 200 milliards d'USD en 2024

>> Le Vietnam et la Chine boostent le commerce électronique transfrontalier

Trân Quang Phuong a souligné le développement des relations entre le Vietnam et la Chine depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 18 janvier 1950, affirmant que l'année 2025 marquerait une étape importante car les deux pays célébreraient le 75e anniversaire des relations diplomatiques et l'Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné la nécessité pour les communautés des deux pays d'améliorer leur compréhension de la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

C'est une orientation importante pour continuer à renforcer les relations entre les deux pays, en particulier en augmentant la confiance politique, en approfondissant la coopération en matière de défense et de sécurité, en élargissant la coopération globale et en établissant une base sociale plus solide.

En plus de promouvoir les échanges et le partage d'expériences en matière de législation, de supervision et de décision des questions importantes du pays, Trân Quang Phuong a indiqué que l'AN vietnamienne envisageait de superviser la mise en oeuvre des accords bilatéraux et des traités internationaux signés par les deux pays, afin de favoriser une coopération dans d'autres domaines tels que l'économie, le commerce, les investissements, la science, l'éducation, ainsi que la défense et la sécurité.

Soulignant le rôle central des échanges entre les peuples dans les relations extérieures, Trân Quang Phuong a exhorté l'Association à travailler en étroite collaboration avec le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Chine pour accroître les échanges entre les délégations de haut rang, les agences parlementaires, les conseils populaires à tous les niveaux, ainsi que les échanges entre les localités, les jeunes et femmes parlementaires.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Ji Bingxuan a exprimé son souhait de continuer à renforcer les échanges globaux à tous les niveaux entre les deux pays, y compris entre les parlements, les groupes des parlementaires d'amitié et les agences élues par le peuple, afin de partager les expériences pratiques en matière de législation et de supervision.

Il a convenu que les deux pays devraient renforcer les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation et des sciences et technologies. L'Association continue d'organiser des séminaires pour stimuler la coopération bilatérale en matière de commerce, de culture et de tourisme, a ajouté Ji Bingxuan.

VNA/CVN