Le Vietnam et la Chine boostent le commerce électronique transfrontalier

Des représentants de plusieurs entreprises et des experts du Vietnam et de la Chine ont discuté des mesures pour développer vigoureusement le commerce électronique transfrontalier, lors d’un séminaire organisé le 3 décembre dans la ville de Lang Son (province éponyme du Nord).

Le vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, Doàn Thanh Son, a indiqué que cette province frontalière avait un rôle important dans les échanges commerciaux avec la Chine.

Selon lui, la coopération économique entre la province de Lang Son et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) est un catalyseur essentiel pour le développement rapide du commerce électronique transfrontalier, notamment grâce à leur situation géographique favorable.

Ce séminaire tenu à Lang Son est une illustration claire de la détermination de Lang Son à promouvoir la coopération en matière de commerce électronique avec ses partenaires, notamment les entreprises chinoises, a dit Doàn Thanh Son.

La province met en place un environnement propice pour que les entreprises, qu'elles soient vietnamiennes ou étrangères, puissent explorer les opportunités offertes par le commerce électronique international et les services connexes tels que la logistique, l'import-export et les services bancaires…

Promouvoir le commerce transfrontalier

La directrice du Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, Lê Hoàng Oanh, a souligné que le séminaire était une opportunité pour les agences de gestion, les entreprises et les partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, de partager leurs expériences et de discuter de mesures concrètes pour promouvoir le développement du commerce électronique transfrontalier. Elle a souligné l’importance du renforcement du cadre juridique et de l'optimisation des systèmes de paiement pour favoriser le développement du commerce électronique transfrontalier.

À Lang Son, le commerce électronique s'est développé rapidement ces derniers temps. Actuellement, la province compte près de 21.000 produits disponibles sur les plateformes de commerce électronique, se classant au 2e rang national. Grâce à des formations ciblées, plus de 228.000 ménages agricoles ont acquis les compétences numériques nécessaires et plus de 72% des adultes possèdent désormais un compte de paiement électronique.

Liêu Anh Minh, vice-directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, a annoncé que Lang Son allait mener une transformation numérique à grande échelle, renforcer sa coopération internationale et favoriser les échanges commerciaux avec la Chine.

Lors de l’événement, les représentants du Guangxi ont indiqué que le Guangxi modernisait ses postes frontaliers et améliorait les procédures de dédouanement. Selon eux, les perspectives de développer le commerce électronique transfrontalier entre la Chine (Guangxi) et le Vietnam sont encourageantes.

Nguyên Phuong Thao, représentante d'OSB, a insisté sur l'importance de renforcer les compétences des entreprises en matière de technologies émergentes telles que le Big Data, l'IA et la Blockchain, et de renforcer la présentation de produits sur les plateformes de commerce électronique internationales.

