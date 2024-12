Intensifier la coopération législative Vietnam - Japon

Lors de l’entretien, les deux parties se sont réjouies du développement du partenariat stratégique global Vietnam - Japon de manière globale et substantielle et du bon développement de la coopération entre l'AN du Vietnam et la Chambre des représentants du Japon.

Les deux parties se sont engagées à renforcer davantage la confiance politique bilatérale, à approfondir la coopération dans tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l’AN et des échanges entre les peuples, et à encourager les échanges et les contacts à tous les niveaux. Elles ont convenu de renforcer la coopération entre l'AN du Vietnam et la Chambre des représentants du Japon en augmentant les échanges entre les commissions spécialisées, les groupes d'amitié des parlementaires et les jeunes et les femmes parlementaires.

Elles favoriseront le partage d'expériences entre les commissions parlementaires, tout en discutant de la possibilité de signer un accord de coopération pour renforcer l'efficacité de la coopération entre les deux législatures, facilitant à la fois les activités bilatérales et multilatérales.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la collaboration dans les domaines de la sécurité et de la défense, notamment la mise en œuvre d'accords sur le transfert de technologies et d'équipements de défense, ainsi que le renforcement de la coopération dans les activités de maintien de la paix des Nations unies. Le Japon a affirmé son soutien au Vietnam dans la gestion des conséquences de la guerre et dans les opérations de secours et de sauvetage en cas de catastrophe.

Sur des questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel lors des forums, mécanismes parlementaires multilatéraux.

Le président de l'AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, a remercié le Japon pour avoir fourni des capitaux d'aide publique au développement (APD) au Vietnam au cours des 30 dernières années, suggérant au pays de mettre en œuvre un programme d'APD de nouvelle génération pour le Vietnam, avec des incitations élevées et des procédures simples et flexibles dans les projets de développement d'infrastructures stratégiques à grande échelle de la nation d'Asie du Sud-Est, ainsi que de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'AN du Vietnam améliore activement le cadre juridique et l'environnement d'investissement pour soutenir les entreprises étrangères, notamment celles du Japon, afin d'accroître les investissements stables et à long terme au Vietnam et d'assurer l'équité et l'égalité entre les investisseurs vietnamiens et étrangers.

Coopération tout azimut

Nukaga Fukushiro a affirmé que la Diète nationale du Japon soutenait les deux pays dans le renforcement de la coopération économique, de l'APD, de l'investissement et du commerce, affirmant que son pays encourageait la diversification des chaînes d'approvisionnement. De nombreuses entreprises japonaises ont exprimé leur souhait d'accroître leurs investissements au Vietnam et espèrent un meilleur environnement d'investissement dans le pays, a-t-il noté.

Il a hautement apprécié les contributions apportées par la communauté vietnamienne au Japon au développement socio-économique du pays hôte, montrant son engagement à élargir les opportunités d'emploi pour les travailleurs vietnamiens, ainsi qu'à améliorer leurs conditions de vie et de travail, et à assurer l'égalité de bien-être social pour les Vietnamiens au Japon.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums et mécanismes multilatéraux tels que l'ASEAN, l'ONU, ainsi que des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (IPU), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

À cette occasion, le chef de l’organe législatif vietnamien, Trân Thanh Mân, a invité le président de la Chambre des représentants du Japon à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. L'invitation a été acceptée avec plaisir.

