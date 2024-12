Vietnam - Japon

Petit-déjeuner de travail entre le président de l'AN vietnamienne et les dirigeants de la Keidanren

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a eu le 4 décembre un petit-déjeuner de travail avec les dirigeants de la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), Fujimoto Masayoshi et Ueno Shingo, coprésidents du Comité économique Japon - Vietnam de la Keidanren.

Le président du Comité économique Japon - Vietnam de la Keidanren, Fujimoto Masayoshi, a souligné qu'au cours des cinq dernières décennies, le Japon et le Vietnam ont développé une amitié étroite dans divers domaines, notamment l'économie, la diplomatie, la sécurité, la culture et les échanges entre les peuples.

Il a souligné que 2023 marquait une étape importante avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam. Plus récemment, en octobre 2024, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a rencontré son homologue vietnamien Pham Minh Chinh lors des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes à Vientiane, au Laos, et avec le président Luong Cuong en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 au Pérou, en novembre. Les Premiers ministres japonais et vietnamien ont eu une discussion lors du sommet du G20 au Brésil le mois dernier.

Se réjouissant de la coopération dynamique entre les deux pays à plusieurs niveaux, Fujimoto Masayoshi a affirmé que la communauté d'affaires japonaise continuerait de contribuer au développement des relations entre le Japon et le Vietnam, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures et du développement des ressources humaines, dans le but d'approfondir les liens économiques entre les deux nations.

Coopération économique

Il a déclaré que l'Initiative conjointe Japon - Vietnam, lancée en 2003, constitue un effort à long terme pour établir les bases de la coopération économique. Grâce à cette initiative, les entreprises japonaises ont joué un rôle crucial en encourageant les investissements directs du Japon au Vietnam, en créant des emplois et en contribuant à la reprise et à la croissance de l'économie vietnamienne.

En mars 2024, le Japon et le Vietnam ont notamment convenu de lancer l'initiative conjointe Japon - Vietnam dans la nouvelle ère, a-t-il noté, exprimant son espoir que les entreprises et les organisations économiques japonaises verront bientôt des résultats de coopération stables dans des domaines tels que le développement vert, les technologies numériques, l'innovation et le développement de ressources humaines de haute qualité. Il a demandé le soutien de l'AN vietnamienne, du gouvernement et du président de l'AN, Trân Thanh Mân, lui-même dans ces efforts.

Pour sa part, Trân Thanh Mân a salué les précieuses contributions de la Keidanren et le rôle des deux coprésidents ainsi que des chefs d'entreprise japonais dans l'avancement des relations bilatérales, servant de passerelle pour que les investisseurs japonais obtiennent davantage d'investissements au Vietnam.

Il a déclaré que sa visite officielle visait à faire progresser la politique étrangère du Vietnam tout en renforçant et en promouvant de manière proactive le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, l'amenant à une nouvelle phase de coopération efficace et substantielle dans divers domaines.

Le président du Comité national du Vietnam a encouragé les entreprises et les localités des deux pays à saisir les opportunités pour renforcer les échanges et la coopération, à tirer parti des atouts de chacun et à continuer de faire progresser les relations économiques entre le Vietnam et le Japon, en maintenant leur rôle de point fort des relations bilatérales et de moteur du développement mutuel.

Lors de l'événement, des représentants d'entreprises japonaises et des autorités vietnamiennes ont cherché des moyens de promouvoir la coopération en vue de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Les discussions ont également porté sur l'expansion des activités d'investissement au Vietnam dans des domaines tels que le développement des infrastructures, la transformation numérique, la transition verte, les semi-conducteurs et la formation de ressources humaines de haute qualité, ainsi que sur la garantie de l'approvisionnement en électricité pour la production.

Ayant fait l'éloge des propositions des entreprises japonaises, le chef de l’organe législatif du Vietnam a déclaré qu'il demanderait aux agences de l’AN de travailler avec le gouvernement et les ministères et secteurs concernés pour les étudier et les institutionnaliser, contribuant ainsi à améliorer le climat des affaires et à encourager les investissements étrangers stables et à long terme au Vietnam, en particulier ceux du Japon.

Opportunités d'investissement

Il a mis l’accent sur la récente révision législative visant à faciliter le fonctionnement des entreprises étrangères, et a notamment exprimé son espoir que la loi modifiée sur l’électricité, adoptée lors de la 8e session de la XVe AN, ouvrira diverses opportunités de coopération et d’investissement dans ce secteur avec des entreprises nationales et étrangères.

Trân Thanh Mân a également exprimé son espoir de poursuivre la collaboration avec le Japon dans le domaine du transfert de technologie pour le développement d’un système de transport harmonieux au service de la population et de l’économie.

Décrivant les institutions, les infrastructures et les ressources humaines comme les trois goulots d’étranglement du développement du Vietnam, il a déclaré que le Vietnam s’efforcait de supprimer les obstacles, de réviser les lois existantes et d’édicter de nouvelles politiques pour préparer le terrain pour une nouvelle ère – l’ère de l’essor de la nation.

Il a déclaré qu’il espérait que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon ouvrirait de nombreuses opportunités de collaboration pour les deux pays, y compris les communautés d’affaires.

Dans le cadre de sa visite, Trân Thanh Mân a assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre des localités et entreprises des deux pays.

