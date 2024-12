Le secrétaire général Tô Lâm affirme priser les liens avec le Japon

Le dirigeant vietnamien a estimé que les questions auxquelles s’intéressent le gouvernement japonais et la JBIC sont également des priorités pour lesquelles le Vietnam veut réaliser des percées dans les temps à venir, notamment les infrastructures de transport, l’énergie et la technologie numérique.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué l’initiative de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) proposée par l’ancien Premier ministre japonais Kishida Fumio et s’efforce de mettre en œuvre la feuille de route vers l’objectif de zéro émission nette en 2050 auquel le Vietnam s’est engagé lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Le Vietnam est prêt à coopérer avec le Japon et d’autres pays dans ces domaines et demande au Japon et à la JBIC de continuer à accompagner le développement du Vietnam, tout en prêtant attention à la promotion de la connectivité des infrastructures entre les pays d’Asie du Sud-Est et la sous-région du Mékong, y compris les infrastructures de transport, d’énergie et de big data, a-t-il indiqué.

Maeda Tadashi a pour sa part affirmé que le gouvernement japonais, y compris la JBIC, considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région et est prêt à coopérer avec le Vietnam dans les domaines traditionnels tels que les infrastructures de transport, la réponse au changement climatique, et à élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que la transition énergétique, l’intelligence artificielle, le big data, le soutien aux start-up, contribuant ainsi activement au développement du Vietnam et aux relations Vietnam - Japon.

