Le président de l'AN rencontre le personnel de l'ambassade du Vietnam au Japon

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et une délégation de haut rang de l'AN vietnamienne ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam au Japon le 4 décembre dans le cadre de leur visite officielle dans ce pays asiatique.

>> Trân Thanh Mân et son épouse terminent avec succès leur visite officielle à Singapour

>> Un député japonais souligne les nombreux potentiels de coopération Vietnam - Japon

>> Le président de l'AN Tran Thanh Man et son épouse entament une visite officielle au Japon

L'ambassadeur Pham Quang Hieu a informé le président de l’AN des opérations de l'ambassade, affirmant qu'au milieu du développement de la coopération et de l'amitié entre les deux pays, l'ambassade a fait des efforts.

Photo : VNA/CVN

L'ambassade accorde une attention particulière à tous les domaines de coopération, de la politique et de la diplomatie à l'économie, au travail, à la science et à la technologie, ainsi qu'aux échanges culturels et interpersonnels, a-t-il déclaré, notant que la diplomatie économique reste une activité essentielle de l'agence.

L'ambassade a également mis l'accent sur la diplomatie culturelle en organisant des festivals vietnamiens dans de nombreuses localités japonaises et a fait des efforts significatifs dans le soutien et la protection des citoyens, a ajouté Pham Quang Hieu.

Le président de l’AN a souligné le développement florissant des relations entre le Vietnam et le Japon, soulignant que son voyage visait à faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle période avec un développement plus efficace et substantiel dans tous les domaines.

Tran Thanh Man a salué les efforts déployés par l'ambassade et son personnel ces derniers temps, soulignant leurs contributions positives aux relations entre le Vietnam et le Japon.

Il a demandé à l'ambassade et à son personnel de continuer à coordonner la diplomatie parlementaire et d'accompagner la communauté vietnamienne au Japon, en leur apportant un soutien opportun dans la vie quotidienne, les affaires et les études.

VNA/CVN