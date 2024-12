Le président de l'AN Tran Thanh Man et son épouse entament une visite officielle au Japon

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et une haute délégation vietnamienne les accompagnant sont arrivés le 3 décembre à Tokyo, entamant une visite officielle au Japon du 3 au 7 décembre, à l'invitation du président du Sénat japonais Sekiguchi Masakazu et de son épouse.

Les relations Vietnam - Japon est un exemplaire pour le succès de la coopération bilatérale entre le Vietnam et ses partenaires. Le Japon maintient sa position de partenaire économique de premier rang du Vietnam, de premier partenaire d'aide publique au développement, de deuxième en matière de coopération dans le domaine du travail, de troisième en matière d'investissement et de tourisme et de quatrième en termes de commerce. Les relations entre les deux pays ont connu ces derniers temps les développements qualitatifs et se trouvent à leur meilleur niveau, avec une haute confiance politique.

Dans le cadre de sa visite au Japon, Trân Thanh Mân aura des entretiens et rencontres avec tous les hauts dirigeants du pays. En particulier, lors de cette visite, Trân Thanh Mân et Sekiguchi Masakazu signeront un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Chambre des conseillers du Japon. Il s'agit d'une prémisse très importante pour promouvoir les relations entre les deux organes législatifs vers de nouveaux sommets.

La coopération parlementaire est un canal important des bonnes relations de partenariat et de coopération entre le Vietnam et le Japon. Ces dernières années, la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon s'est très bien développée dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.

En particulier, l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon, prévu d’être signé lors de cette visite, contribuera à renforcer l'efficacité de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, créant des conditions favorables au déploiement des activités de coopération lors des forums multilatéraux, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

