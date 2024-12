Le président vietnamien à l'écoute d’électeurs de la province de Thanh Hoa

Cette rencontre entre le président Luong Cuong et des électeurs du district de Thuong Xuân visait à informer les populations sur les résultats de la récente 8e session parlementaire. Il a mis l’accent sur la direction correcte du Parti, la rationalisation de l’appareil politique, la levée des obstacles et des goulets d’étranglement institutionnels ainsi que les réalisations du développement socioéconomique, la lutte efficace contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Photo : VNA/CVN

Le chef d’État s’est également réjoui des acquis obtenus par la province du Centre et le district de Thuong Xuân ces dernières années.

En vue de développer plus rapidement et plus fortement le district de Thuong Xuân, le dirigeant a demandé aux autorités locales d'appliquer efficacement les options et les lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l'État ; de continuer à promouvoir la réforme administrative, à améliorer fortement l'environnement de l'investissement des entreprises ; de réveiller les potentiels et les forces du district ; d’améliorer la qualité de l'éducation, des soins de santé, de la prévention des maladies ; d'assurer la défense et la sécurité nationales.

À cette occasion, le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) et la Banque commerciale militaire par actions (MB) ont remis six milliards de dôngs pour construire 100 maisons en faveur des ménages en difficulté en matière de logements du district de Thuong Xuân.

VNA/CVN