La Garde côtière vietnamienne travaille avec la Garde côtière indienne

Photo : VNA/CVN

Le général de brigade Ngô Binh Minh, commandant de la Région 3 de la Garde côtière vietnamienne, a souligné que cette activité était très pratique, contribuant à cultiver, à consolider et à développer les bonnes relations de coopération existantes entre le Vietnam et l'Inde en général et les forces de l'ordre maritimes des deux pays en particulier.

Dans le cadre de cette visite, la délégation des garde-côtes vietnamiens effectuera une visite de courtoisie à des dirigeants locaux et aux dirigeants des garde-côtes indien de la région occidentale ; un échange sportif avec les garde-côtes indiens de la Région 4 ; des échanges culturels...

Également dans le cadre de cette visite, le navire CSB 8005 s'entraînera avec la Garde côtière indienne sur la recherche et le sauvetage, la prévention des incendies et des explosions et la réponse aux marées noires en mer.

VNA/CVN