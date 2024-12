Le SG du Parti Tô Lâm visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le Musée d'histoire militaire du Vietnam est l'un des musées militaires les plus grands et les plus anciens du Vietnam, jouant un rôle important dans la préservation et la promotion des valeurs historiques militaires du pays. En 2020, la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et le Département général de la politique ont décidé de construire un nouveau musée d'histoire militaire du Vietnam.

Au 1er novembre 2024, la première phase des travaux du musée s’est achevée et cet ouvrage est officiellement ouvert aux visiteurs. Avec des dizaines de milliers d'images et d'objets qui sont exposés de manière moderne, les visiteurs peuvent découvrir de manière vivante l'histoire militaire et les traditions d’édification et de défense nationales.

S'exprimant à l’occasion, Tô Lâm a exprimé son impression pour l'espace du musée et de ses riches artefacts qui démontraient de manière frappante la maturité de l’Armée populaire du Vietnam.

Il a souligné qu'il s'agissait d'une adresse rouge pour l'étude et la recherche du processus extrêmement héroïque de défense du pays de nos ancêtres, en particulier la direction sage et ingénieuse de notre Parti à chaque étape du développement du pays.

Le secrétaire général a demandé aux ministères, branches et localités de continuer à créer les conditions permettant au ministère de la Défense d'achever bientôt la deuxième phase.

Il s’est déclaré convaincu que le Musée d'histoire militaire du Vietnam deviendrait une adresse rouge, un espace culturel spécial que les habitants de tout le pays, les compatriotes à l'étranger et les amis du monde entier peuvent visiter et apprendre la tradition héroïque des forces armées vietnamiennes.

Le nouveau Musée d’histoire militaire du Vietnam, situé dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm à Hanoi, avec plus de 150.000 artefacts et quatre trésors nationaux.

Le musée, construit aux limites des quartiers de Tây Mô et Dai Mô, a commencé sa construction en 2019 et est maintenant achevé. Les quatre étages et le sous-sol couvrent une superficie de plancher de 23.198 m2.

VNA/CVN