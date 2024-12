Le PM durcit le ton contre tout entrave au projet d’aéroport de Long Thành

>> Le président de l’AN travaille avec la permanence du Comité du Parti de Dông Nai

>> Deux projets de gestion du trafic aérien à l'aéroport de Long Thành seront achevés plus tôt que prévu

>> Le PM demande d’achever l'aéroport de Long Thành le 31 décembre 2025

Photo : VNA/CVN

Après avoir visité le chantier du projet, il a eu une séance de travail avec des représentants des ministères, des agences, du comité de gestion du projet, des consultants, des localités et d’autres parties prenantes, au cours de laquelle il a noté que le projet, le plus grand du genre au Vietnam jusqu’à présent, revêt une importance significative pour le développement socio-économique de la région du Sud-Est et de l’ensemble du pays.

Le chef du gouvernement a reconnu les progrès du projet mais a souligné plusieurs problèmes persistants, tels que le taux de défrichement des terres stagnant à 98,92% depuis septembre 2024, et d’autres concernant l’approbation de la politique d’investissement et la sélection des investisseurs pour les projets constitutifs.

En soulignant l’objectif d’achever le projet d’ici le 31 décembre 2025, il a déclaré que les efforts de construction actuels restent fragmentés et non coordonnés, ce qui rend difficile le respect du délai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à maximiser toutes les ressources disponibles, y compris les équipements, les machines, la main-d’œuvre et les matériaux, pour assurer la mise en œuvre concertée de tous les composants, tout en intensifiant les supervisions et les inspections pour assurer la qualité et la sécurité du projet, ainsi que la vie des résidents.

Il a exigé la réaffectation immédiate ou la suspension des fonctionnaires jugés responsables des obstructions et des retards dans la mise en œuvre du projet.

En particulier, la lenteur dans la construction du siège des agences de quarantaine animale et végétale et des installations de service au sol doit être expliquée et un rapport à ce sujet doit être soumis au Premier ministre ce mois-ci.

Le chef du gouvernement a également suggéré l’engagement de sous-traitants et de forces locales comme la police, l’armée et la jeunesse dans les éléments du projet.

Parallèlement à la mise en œuvre de la première phase, les travaux devraient commencer immédiatement sur la piste 2, en s’efforçant de commencer les travaux début 2025.

Dans le même temps, des mesures devraient être prises pour finaliser la conception, allouer le financement et sélectionner les entrepreneurs pour commencer la deuxième dès que la première sera terminée en 2025.

Il a chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de superviser le projet, en organisant des réunions mensuelles pour surveiller et accélérer son avancement. Le ministre des Transports, Trân Hông Minh, et les agences concernées coordonneront l’exécution des tâches.

Aéroport international de Long Thành : plus de 16 milliards d'USD

En ce qui concerne les projets d’infrastructures de transport, le Premier ministre Pham Minh Chinh a globalement approuvé les propositions des agences et a appelé à accélérer l’avancement des projets en cours.

Le ministère des Transports a été chargé de travailler sur des solutions de transport alternatives, telles qu’un métro, un train à grande vitesse ou un train à grande vitesse, pour relier l’aéroport international de Long Thành et l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville, avec un plan d’itinéraire et une faisabilité d’investissement à réaliser d’ici le premier trimestre 2025.

Le projet d’aéroport international de Long Thành représente un investissement total de plus de 16 milliards d'USD et est mis en œuvre en trois phases. La première phase, avec un investissement de plus de 5,4 milliards d'USD, comprend une piste et un terminal passagers, et est capable de servir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an. Il est prévu qu’il soit mis en service en 2026.

VNA/CVN