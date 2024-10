Le potentiel économique du Vietnam présenté aux entreprises mexicaines

Une délégation de l’ambassade du Vietnam au Mexique dirigée par l’ambassadeur désigné Nguyên Van Hai a effectué un voyage de travail dans l’État de Guanajuato pour explorer les possibilités de coopération entre le Vietnam et le Mexique, ainsi qu’entre les localités vietnamiennes et Guanajuato.

Le voyage du 24 au 25 octobre s’inscrit dans le cadre des activités visant à renforcer les liens entre le Vietnam et diverses régions du Mexique.

Photo : VNA/CVN

Au cours de séances de travail avec des entreprises de la région de Bajio, qui comprend les États de Guanajuato, Querétaro et Michoacan, le diplomate a souligné les importantes réalisations économiques, commerciales et d’investissement du Vietnam après près de 40 ans de mise en œuvre du Dôi moi (Renouveau), notant sa croissance moyenne du PIB de 6% à 6,5% au cours des trois dernières décennies.

Grâce à ses politiques judicieuses, le Vietnam est devenu un pays en développement rapide dans divers secteurs. Le Vietnam s’est imposé comme une destination d’investissement attractive parmi les économies émergentes, attirant des milliers d’entreprises de plus de 100 pays, dont des entreprises de premier plan mondial telles que Samsung, Toyota, Ford et Intel.

Selon Nguyên Van Hai, le Vietnam a attiré 36,6 milliards d'USD d’investissements directs étrangers (IDE) l’année dernière, soit une augmentation de 32% par rapport à l’année précédente. En particulier, les flux d’IDE au Vietnam au cours des neuf premiers mois de 2024 ont augmenté de 11,6% en glissement annuel, à 25 milliards d'USD.

S’adressant à un forum visant à promouvoir les échanges commerciaux et touristiques entre le Vietnam et San Miguel de Allende, une destination touristique renommée de l’État de Guanajuato, le diplomate a souligné les avantages du Vietnam en matière d’investissement, tels que son économie ouverte et sa stabilité macroéconomique. Il a souligné que le Vietnam, stratégiquement situé au cœur de l’ASEAN, sert de passerelle pour les investisseurs internationaux pour accéder à un marché de 650 millions de consommateurs et de pont vers 200 pays et territoires qui sont ses partenaires commerciaux.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les relations bilatérales, Nguyên Van Hai a noté qu’elles se sont renforcées dans tous les domaines, y compris la politique, l’économie, le commerce, la culture, l’éducation et le tourisme. Il a affirmé que les échanges commerciaux entre les deux pays devraient continuer à croître de manière significative, d’autant plus que les deux pays sont membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le conseiller commercial vietnamien au Mexique, Luu Van Khang, a déclaré qu’il restait beaucoup de place pour promouvoir la coopération commerciale entre les deux pays, car de plus en plus d’entreprises mexicaines s’intéressent aux produits vietnamiens. Cependant, a-t-il ajouté, le commerce bilatéral est toujours confronté à des défis en raison de l’absence de voies de transport directes entre les deux pays, ce qui augmente les coûts d’importation et d’exportation et réduit la compétitivité des produits.

Laura Mayela Rodriguez, présidente de la Chambre de commerce, des services et du tourisme de San Miguel de Allende, a déclaré que le forum offrait une opportunité de nouer des relations commerciales et offrait aux entreprises locales une base pour mieux comprendre le marché vietnamien, en particulier dans les secteurs d’intérêt des deux parties.

Dans le cadre de son voyage à Guanajuato, la délégation vietnamienne a visité plusieurs établissements de production artisanale à San Miguel de Allende et a visité la ferme Highland Queen de 600ha, un établissement vietnamien spécialisé dans la culture de légumes destinés à l’exportation.

VNA/CVN