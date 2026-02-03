Foire du Printemps 2026 : les spécialités de Vinh Long à la conquête du marché du Têt

À l’approche du Tet traditionnel, les consommateurs accordent une attention croissante à la qualité, à la traçabilité et à la valeur locale des produits. Dans ce contexte, les produits OCOP (À chaque commune son produit) et les spécialités régionales disposent d’une réelle opportunité pour renforcer et élargir leur présence sur le marché.

C’est dans cette dynamique que l’entreprise Tiên Hai, spécialisée dans la production de crevettes et de poissons séchés - des spécialités emblématiques de la province de Vinh Long - a choisi la première Foire du Printemps 2026 comme temps fort de sa stratégie de promotion en début d’année. L’objectif est de rapprocher les produits traditionnels des consommateurs à un moment clé de la consommation festive.

Selon Duong Thi My Duyên, représentante de l’entreprise Tiên Hai, ce choix s’explique avant tout par la forte demande liée au Tet, période durant laquelle les spécialités culinaires et les produits destinés aux cadeaux sont particulièrement recherchés. Étroitement associés aux repas traditionnels et aux présents de fin d’année, les crevettes et poissons séchés figurent parmi les produits les plus prisés. Les foires saisonnières constituent ainsi un canal privilégié pour toucher directement les consommateurs finaux.

Au-delà de la vente, la Foire du Printemps offre également un espace efficace de valorisation des identités locales. Pour Tiên Hai, il s’agit de raconter l’histoire des zones d’approvisionnement, des méthodes de transformation et de la culture culinaire de Vinh Long, afin de renforcer l’attachement des clients aux produits.

Dans le contexte où les consommateurs exigent davantage de transparence et de sécurité alimentaire, le contact direct avec le public permet de consolider la confiance, un élément essentiel dans la construction d’une marque durable. La foire facilite par ailleurs la mise en relation avec des distributeurs, des enseignes de produits régionaux, des acteurs du commerce électronique et des services de cadeaux d’entreprise, ouvrant ainsi la voie à une diversification des canaux de distribution.

Du point de vue de l’entreprise, ces événements gagneraient à être organisés de manière plus régulière et approfondie, tout en renforçant l’accompagnement en matière de débouchés commerciaux, de communication et de valorisation des récits de produits. Autant de leviers indispensables pour permettre aux spécialités de Vinh Long de s’imposer durablement sur le marché du Têt, et au-delà.

VNA/CVN