Vinh Long : 36 produits certifiés produits OCOP 4 étoiles

>> Ces jeunes qui œuvrent pour la promotion des produits OCOP

>> Développement des produits OCOP associés au tourisme

>> Binh Thuân présente ses produits typiques OCOP à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Cette conférence, organisée par le Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Vinh Long, était inscrite dans le cadre du programme "One Commune One Product" (OCOP - A chaque commune son produit) de cette province méridionale pour 2023.

Selon le directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, Truong Thanh Danh, en cinq ans de mise en œuvre du programme OCOP, Vinh Long possède jusqu'à présent 159 produits certifiés produits OCOP, dont 59 produits 4 étoiles et 100 produits 3 étoiles.

VNA/CVN