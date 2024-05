Le métier de tissage du carex de Kim Son inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national

Photo : VNA/CVN

La terre de Kim Son a été formée en 1829, grâce à l’exploitation d’une plage pleine de roseaux et de bruguiera sous l’administration du mandarin Nguyên Công Tru. C’est une terre ouverte, avec une vitesse annuelle d’empiètement vers la mer de 80 à 100 m. Kim Son est lié à l’histoire des conquêtes des terres sauvages et des digues maritimes. La nature a doté cette terre de nombreuses espèces d’arbres, comme les bruguieras, dont les carex ont apporté de nombreux produits uniques faits par des mains habiles des habitants locaux.

À travers de nombreux hauts et bas de l’histoire, le village artisanal de tissage de carex de Kim Son démontre de plus en plus sa position pour exister et se développer jusqu’à ce jour. Ses produits sont extrêmement variés en termes de designs et de couleurs et sont très attractifs.

Le métier de plantation du carex et de sa transformation est de plus en plus célèbre et ses produits sont très appréciés des consommateurs nationaux et étrangers.

Pour avoir un produit artisanal de carex qui répond aux normes d’exportation, les techniques de plantation et de production de carex de Kim Son sont également assez spéciales.

Il s’agit d’un processus élaboré, méticuleux et précis depuis la plantation du carex, la récolte du carex, la sélection du carex, le séchage du carex, la teinture du carex... jusqu’à l’étape finale du tissage et de l’achèvement du produit.

En particulier, la technique consiste à utiliser de la colle polyascera pulvérisée sur la surface des produits à base de carex, qui contribue non seulement à stabiliser la conception industrielle, mais améliore également la capacité du produit à résister à la moisissure et à l’humidité, notamment pendant le processus d’exportation. Grâce à cela, les produits à base de carex de Kim Son garantissent toujours la qualité, contribuant ainsi grandement à améliorer la compétitivité sur le marché international.

Actuellement, les produits artisanaux de Kim Son sont exportés vers plus de 20 pays et territoires.

NDEL/VNA/CVN