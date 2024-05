Industrie des semi-conducteurs

Le Vietnam saisit l'opportunité de rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le gouvernement vietnamien est en train de prendre des mesures décisives et opportunes pour développer l'écosystème des semi-conducteurs et profiter des énormes opportunités à portée de main.

Le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) et Samsung Vietnam ont officiellement lancé le 3 mai à Hanoï un programme de développement des talents technologiques appelé "Samsung Innovation Campus (SIC)" pour l'année scolaire 2023-2024.

Le projet vise à aider le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur de production mondiale et à devenir progressivement une destination d'innovation dans la région et dans le monde.

Photo : ND/CVN

Le SIC fait partie des efforts de Samsung Vietnam pour accompagner NIC en réponse à l'appel du gouvernement vietnamien à mobiliser des ressources pour aider le Vietnam à atteindre son objectif de former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d'ici 2030. Samsung Vietnam, en collaboration avec NIC, organisera des cours de formation sur l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et le Big Data pour environ 200 étudiants de certaines universités membres de l'Université nationale du Vietnam, de Hanoï et de l'Université FPT.

Samsung Vietnam est l'un des principaux partenaires de NIC dans la mise en œuvre de projets éducatifs et de développement de hautes technologies pour former des talents technologiques, faisant du Vietnam une destination pour l'innovation régionale et mondiale.

L'industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une croissance impressionnante de 14% par an au cours des 20 dernières années, et devrait générer un revenu de 1.000 milliards d'USD en 2030 contre près de 600 milliards en 2023. Ainsi, le secteur mondial des semi-conducteurs aura besoin d'environ un million de travailleurs qualifiés de plus d'ici 2030.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, la main-d'œuvre abondante et de qualité est devenue l'avantage le plus important du Vietnam par rapport aux autres pays du monde. Par conséquent, la concentration sur la formation de la main-d'œuvre pour pouvoir intégrer le marché le plus rapidement possible constitue une orientation stratégique et un facteur décisif pour tirer parti des opportunités en matière d'investissement et de transfert de technologies, contribuant à stimuler le développement économique rapide et durable, basé sur la science, la technologie et l'innovation.

De grandes entreprises mondiales ont accru leurs investissements au Vietnam dans le domaine des technologies de pointe et de l'industrie des semi-conducteurs. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam dispose d'un énorme potentiel pour améliorer sa capacité d'innovation et être compétitif sur le marché technologique mondial. L'industrie des semi-conducteurs et l'IA sont considérés comme de nouveaux moteurs de développement permettant au pays de participer plus profondément à la chaîne de valeur mondiale.

VNA/CVN