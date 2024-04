Binh Thuân présente ses produits typiques OCOP à Hô Chi Minh-Ville

Le Service de l'industrie et du commerce de la province de Binh Thuân (Centre) et le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville ont inauguré le 22 avril, dans la mégapole du Sud, la "Semaine d'exposition des produits typiques et des produits OCOP (One Commune, One Product - à chaque commune, son produit) de Binh Thuân en 2024".

Se déroulant du 22 au 28 avril, au Showroom de l’ITPC (situé dans la rue Nguyên Huê du 1er arrondissement), l'événement vise à présenter aux distributeurs, aux principales entreprises de transformation et d'exportation, et particulièrement aux consommateurs de Hô Chi Minh-Ville, les produits uniques et typiques ainsi que les produits OCOP de la province de Binh Thuân.

Des producteurs aux consommateurs

Selon le directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Binh Thuân, Biên Tân Tài, la localité compte actuellement 128 produits OCOP, dont 94 produits 3 étoiles et 32 produits 4 étoiles. Elle possède également 60 produits industriels ruraux typiques.

“La Semaine d'exposition des produits typiques et des produits OCOP de la province de Binh Thuân en 2024 offrira aux entreprises et aux établissements de production et de commerce de la localité de nombreuses opportunités pour promouvoir et présenter directement leurs produits aux consommateurs et aux clients de Hô Chi Minh-Ville. C'est une opportunité d'accélérer les activités de connexion, la promotion du commerce, de développer et d'élargir le marché intérieur et d'exporter des produits locaux. C’est également un lieu de rencontre, d'échange d'informations, et de signature de contrats, formant progressivement une chaîne d'approvisionnement durable entre les entreprises de Binh Thuân avec les distributeurs et exportateurs de Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces et villes du pays”, a souligné Biên Tân Tài.

Pour sa part, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a déclaré que ces dernières années, le programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et plusieurs provinces de la partie sud du Centre avait obtenu de nombreux résultats positifs dans des domaines tels que l'investissement, le commerce et le tourisme, la santé, l’éducation et la formation... Les autorités de Hô Chi Minh-Ville et des provinces et villes de la région créent toujours des conditions favorables et des politiques préférentielles permettant aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville d'investir et de faire des affaires.

En particulier, pour la province de Binh Thuân, Hô Chi Minh-Ville apprécie le potentiel de développement de cette localité et souhaite promouvoir la coopération en matière de développement socio-économique. Parce qu'il s'agit d'une localité avec une position de “pont” entre les régions du Nam bô oriental - hauts plateaux du Centre et la partie sud du Centre, avec de nombreux atouts dans la production de produits agricoles et de fruits de mer, associés à l'application haute technologie et au développement de l’agriculture biologique et des écosystèmes durables.

Hô Chi Minh-Ville est un grand marché de consommation avec plus de 10 millions d'habitants et dispose d'un système de distribution développé. C'est une porte d'entrée du commerce international et un centre de production et d'exportation où sont concentrées de nombreuses grandes entreprises. Elle est prête à soutenir et à relier le commerce avec les entreprises, coopératives et établissements de production de Binh Thuân, notamment pour les produits OCOP, et les produits typiques de Binh Thuân.

“Grâce à ce programme, l'ITPC espère présenter les produits OCOP uniques et typiques de Binh Thuân aux habitants, aux distributeurs et aux grandes entreprises de transformation et d’exportations de Hô Chi Minh-Ville. En outre, les entreprises, les coopératives et les établissements de production de Binh Thuân fourniront aux sociétés de distribution, de transformation et d'exportation et aux plateformes de commerce électronique de Hô Chi Minh-Ville des informations sur les tendances de consommation et sur les normes et les réglementations des produits”, a souligné le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu.

Dans le cadre de la Semaine, une conférence de relations commerciales entre les entreprises de Binh Thuân et de Hô Chi Minh-Ville a été organisée dans l'après-midi du 22 avril à Hô Chi Minh-Ville, pour élargir le marché intérieur de consommation des produits spécialisés et des produits OCOP de Binh Thuân.

Texte et photos: Tân Dat/CVN