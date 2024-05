Économie verte

L’innovation technologique est indispensable

Le Vietnam est l’un des six pays au monde les plus touchés par le changement climatique. Face aux impacts du changement climatique et à l’épuisement progressif des ressources, la transformation verte est une tendance inévitable du développement.

L’innovation technologique joue un rôle clé dans la promotion du développement économique numérique, qui constitue à son tour le fondement du développement économique vert.

L’économie verte et la croissance verte sont des stratégies de développement durable grâce à une combinaison d’avancées technologiques, d’innovation verte dans les entreprises, grâces aux politiques de soutien de l’État. La réalité a prouvé que la croissance verte contribuait à atteindre le double objectif de développement économique et de limitation des dommages à l’environnement, favorisant ainsi le développement durable...

Selon Chu Duc Hoàng, chef du secrétariat du Fonds national pour l’innovation technologique, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, l’innovation technologique joue un rôle important dans le développement de l’économie numérique et verte à travers la promotion des applications technologiques, des énergies renouvelables et du développement des produits et services respectueux de l’environnement, améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources et de l’énergie dans la production. Cependant, le Vietnam est actuellement confronté à de nombreuses difficultés et défis dans le processus de développement de l’économie numérique et verte.

Le rôle des technologies est celui d’un facteur clé ou d’un facteur d’entrée pour promouvoir le processus de développement économique numérique. À partir de là, c’est la base du développement et de l’application de l’économie verte, a-t-il souligné.

En fait, le Vietnam se concentre principalement sur l’innovation technologique au niveau de l’application des ressources disponibles, mais si nous recherchons et créons de nouvelles technologies de base et de nouvelles technologies, cela reste limité. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, constituent le noyau de l’équipe technologique mettant en œuvre le processus de transformation numérique, mais les entreprises vietnamiennes sont encore confrontées à de nombreuses difficultés, car plus de 97% sont petites et micro, a-t-il indiqué.

Afin de promouvoir le développement économique vert, le Vietnam doit achever une transformation juridique sur l’économie verte. Il s’agit d’un facteur important et pionnier dans la décision sur l’orientation "verte" de l’économie. À partir de là, il sert de base à l’élaboration de politiques visant à soutenir les incitations à l’investissement et à déployer des programmes de projets verts, a déclaré Ta Thi Yên, cheffe adjointe de la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Il est nécessaire de se concentrer sur l’exploitation et le développement efficaces des sources d’énergie renouvelables, en promouvant des activités d’utilisation durable de l’énergie pour remplacer les sources d’énergie qui affectent l’environnement. Il faut promouvoir l’économie circulaire, en se concentrant sur la conception de produits qui peuvent être réutilisés, réparés, refabriqués et recyclés afin de minimiser la production de déchets qui provoquent facilement une pollution de l’environnement, a recommandé Ta Thi Yên.

L’économie numérique et l’économie verte sont des tendances inévitables et la voie à suivre pour que le Vietnam puisse percer et progresser vers le développement durable. Elles aideront le Vietnam à devenir bientôt un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il est donc nécessaire d’avoir une feuille de route et des solutions synchrones et spécifiques pour atteindre cet objectif.

NDEL/VNA/CVN