Le Vietnam exporte pour 18,4 milliards d'USD de téléphones et composants en quatre mois

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les exportations de téléphones et composants ont rapporté plus de 18,4 milliards d'USD, en hausse de 6,6% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office général des statistiques (GSO), les exportations en avril ont été estimées à 30,94 milliards d'USD, soit une hausse de 10,6% en glissement annuel, et celles des quatre premiers mois, à 123,64 milliards d'USD (+15%).

Sur ce total, les entreprises vietnamiennes ont contribué à hauteur de 33,62 milliards d'USD, représentant de 27,2% du total et les entreprises à participation étrangère (pétrole brut inclus), à 90,02 milliards d'USD et 72,8%.

Les exportations vers les principaux marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne et la Chine ont toutes connu une croissance à deux chiffres. Plus précisément, les États-Unis ont été le plus grand marché d’exportation du Vietnam avec un chiffre d’affaires de 34,1 milliards d'USD (+19,1%), suivis par la Chine avec 18 milliards d'USD (+14,4%) et l’Union européenne (UE) avec 16,4 milliards d'USD (+15%).

Parmi les groupes de produits expédiés à l’étranger, 21 affichaient un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d'USD chacun, représentant 86,4% du total et cinq autres plus de cinq milliards d'USD (57,8% du total).

Notamment, au cours des quatre premiers mois, les téléphones et composants de tous types ont rapporté plus de 18,4 milliards d'USD, en hausse de 6,6% sur un an et ont également été le 2e article ayant la valeur d’exportation la plus élevée parmi tous les articles exportés du Vietnam.

Le Vietnam a dépassé l’Inde pour devenir le deuxième exportateur mondial de smartphones après la Chine. Actuellement, les smartphones "made in Vietnam" représentent 13% des parts de marché mondiales.

Les États-Unis ont été le plus gros client du Vietnam pour ce produit, avec plus de 3,05 milliards d'USD en quatre mois, en hausse de 30,4% par rapport à la même période en 2023. Le deuxième marché était la Chine avec plus de 2,5 milliards d'USD, en baisse de 28% en glissement annuel.

Les Émirats arabes unis sont notamment devenus le troisième plus grand client du Vietnam avec 897.984 USD, soit un bond de 55,3% en rythme annuel.

CPV/VNA/CVN