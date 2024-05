Premier trimestre : nombre record de nouvelles entreprises

De janvier à mars, 59.848 entreprises ont repris leurs activités tandis que près de 74.000 entreprises ont cessé les leurs. La majorité d’entre elles, soit 53.365 (72,1%), étaient en suspension temporaire et devraient reprendre leurs activités à l’avenir. En mars, le nombre d’entreprises nouvel-lement créées et de celles qui ont repris leurs activités s’est élevé à 17.136, dépassant celui de celles qui ont temporairement quitté le marché (10.531).

Photo : VNA/CVN

Pour relever les défis et stimuler la production ainsi que les activités commerciales, l’Office général des statistiques (GSO) a proposé au gouvernement de donner systématiquement la priorité à la croissance tout en assurant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en garantissant les principaux équilibres de l’économie.

Nouveaux moteurs de croissance

Il a également suggéré de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, tels que l’ajustement des mécanismes et des lois pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les res-sources, le développement des six régions socio-économiques et la saisie de nouvelles opportunités découlant du déplacement des chaînes d’approvisionnement de la production, du commerce et de l’investissement à l’échelle mondiale et régionale.

La directrice générale du GSO, Nguyên Thi Huong, a souligné la nécessité pour le gouvernement de stimuler la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire et les secteurs émergents tels que ceux des puces semi-conductrices et de l’intelligence artificielle. Elle a également recommandé d’attirer des ressources financières vertes pour développer les énergies renouvelables, les nouvelles sources d’énergie et l’hydrogène, ainsi que d’établir et de développer des centres financiers mondiaux et régionaux au Vietnam.

Cette année, le gouvernement vise à ce que le nombre de nouvelles entreprises créées et d’entreprises reprenant leurs activités atteigne 240.000, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Cette directive est stipulée dans la Résolution gouvernementale N°02 sur les mesures visant à améliorer l’environnement des affaires. En même temps, le nombre d’entreprises se retirant du marché devrait augmenter de moins de 10%, soit 190.000 unités. Cet objectif correspond également aux récentes prévisions du GSO, qui estime qu’il y aura 230.500 entreprises supplémentaires en 2024. Parmi elles, 162.500 démarreront leurs activités tandis que 68.000 reprendront les leurs, soit une augmentation de 16% sur un an.

Signes d’amélioration

En 2023, selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, le nombre d’entreprises nouvellement créées et de celles reprenant leurs activités s’est élevé à près de 220.000, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, 172.500 ont été dissoutes, représentant une hausse de 20,5% en variation annuelle. La Résolution gouvernementale N°02 vise également à garantir la liberté des affaires pour les individus et les entreprises, en créant un environnement favorable à l’émergence d’idées commerciales nouvelles et créatives. Les réformes visent à réduire le nombre de procédures, les délais, les coûts et les risques pour les entreprises.

Les données sur l’enregistrement des entreprises au premier trimestre 2024 continuent de montrer que les difficultés ne se sont pas encore dissipées dans le monde des affaires, malgré l’augmentation du nombre d’entreprises enregistrées. De janvier à mars, la situation des entreprises a montré des signes d’amélioration par rapport à la même période de 2023. Cependant, les défis du monde des affaires persistent. Les fonds totaux injectés dans l’économie au cours du premier trimestre se sont élevés à 724.507 milliards de dôngs, en baisse de 4,3% par rapport à la même période de 2023, constituant ainsi le niveau le plus bas de la période 2019-2024.

Plus précisément, le capital social des entreprises nouvellement créées s’est élévé à 332.175 milliards de dôngs, en hausse de 7,0% par rapport à la même période en 2023. Près de 9.800 entreprises en activité ont enregistré une augmentation du capital au cours des trois premiers mois de l’année, en baisse de 8,1% par rapport à la même période en 2023. Et le capital supplémentaire des entreprises en exploitation a atteint 392.332 milliards de dôngs, en baisse de 12,1% sur un an.

Thê Linh/CVN