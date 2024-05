Les entreprises du textile et de l'habillement face aux difficultés

>> Les ambitions écologiques de l’industrie textile nationale

>> Le secteur du textile-habillement cherche à maintenir son taux de croissance

>> Transformation numérique pour le développement durable de l'industrie textile

Les deux étapes du début et de la fin de la chaîne, le fil et la couture, ont un développement à très grande échelle, tandis que le tissage et la teinture sont restés des goulots d'étranglement de l'industrie pendant des années.

Photo : VNA/CVN

Les infrastructures de tissage, de teinture et de production de tissus sont encore limitées, et il n'y a pas de planification spatiale pour le développement et le traitement centralisé des eaux usées, a déclaré Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).

Certaines localités refusent les projets de textile et de teinture, affirmant que l'industrie du textile et de la teinture est source de pollution, même si les investisseurs affirment qu'ils utiliseront une technologie de traitement moderne qui n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement.

Parallèlement, pour bénéficier des tarifs préférentiels des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, les entreprises doivent respecter les règles d'origine "à partir du fil" ou "à partir du tissu".

"Pour résoudre le problème de l'approvisionnement limité en matières premières, nous devons profiter des avantages de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) pour attirer les investissements étrangers dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières", a déclaré Nguyên Thi Tuyêt Mai au magazine en ligne Kinh Doanh (Économie).

Les experts estiment que si le goulot d'étranglement dans le processus de teinture pouvait être résolu, cela contribuerait à accroître la position du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du textile et de l'habillement, lui permettant ainsi de tirer pleinement parti des préférences tarifaires de l'ALE.

Non seulement en ce qui concerne la teinture des textiles, la réorientation des investissements vers la pénurie d'approvisionnement dans l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement n'est toujours pas celle attendue.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises nationales du secteur du textile et de l'habillement manquent encore de connexions et ne parviennent pas à compléter pleinement la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur du pays. En conséquence, l’approvisionnement en matières premières dépend fortement des importations à différentes étapes du processus de production.

Jusqu'à 90% des matières premières textiles et vestimentaires des entreprises de Hô Chi Minh-Ville dépendaient des importations (principalement de Chine), tandis que seulement 10% provenaient de l'approvisionnement local, a déclaré Pham Xuân Hông, président de l'Association textile et habillement de Hô Chi Minh-Ville (Agtek).

De manière générale, le transfert des investissements vers le secteur des matières premières du textile et de l'habillement a nécessité davantage d'efforts de la part des entreprises nationales, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les investissements directs étrangers (IDE), a indiqué Pham Xuân Hông.

Pour atteindre l'objectif approuvé par le gouvernement dans la "Stratégie de développement de l'industrie vietnamienne du textile, de l'habillement et de la chaussure d'ici 2030, avec une vision d'ici 2035", une solution décisive est d'augmenter les investissements dans la pénurie d'approvisionnement de l'industrie.

"Nous devons considérer comme un besoin urgent d'investir dans la pénurie d'approvisionnement dans l'industrie du textile et de l'habillement", a noté Pham Xuân Hông. Cela nécessite un soutien politique et des sources de capitaux pour permettre aux entreprises nationales d'investir dans les industries connexes du textile et de l'habillement.

En outre, dans les zones et localités à forte densité d'entreprises du textile et de l'habillement, il est également recommandé de construire un certain nombre de grands parcs industriels dans le domaine des industries de soutien au textile et à l'habillement dotés de nouvelles technologies afin de garantir des normes environnementales pour "écologiser" l’industrie du textile et de l’habillement.

VNA/CVN