La culture et l’artisanat hissent le pavillon vietnamien à la Foire de Paris

De nombreuses entreprises vietnamiennes participent à la Foire de Paris, une vitrine de la culture et de la gastronomie du monde entier qui se déroule du 1 er au 12 mai au Parc des expositions de la Porte de Versailles, faisant la part belle à l'habitat, aux mobilité et aux artisanats du monde.

>> Le pavillon vietnamien s’ouvre à la 39e Foire internationale de La Havane

>> Le pavillon vietnamien marque les esprits au Week-end de la Francophonie à Yèbles

Le pavillon vietnamien présente une riche gamme d’articles allant des produits de l’artisanat traditionnel, des produits en soie en passant par des fruits transformés et du banh mi vietnamien (baguette), agrémenté par les spectacles traditionnels d’artistes vietnamiens et danses du lion, pour le grand plaisir des curieux, des shoppers et des familles.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Nhu Y, propriétaire de l’entreprise artisanale An Tâm à Hanoi, a fait savoir que les produits artisanaux en corne de buffle et en coquilles de palourdes étaient toujours appréciés des clients.

Elle a ajouté que les produits en bambou et en rotin sont à la fois beaux et respectueux de l’environnement, et qu’ils sont donc également bien accueillis par les clients internationaux.

Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, a indiqué que le centre s’était coordonné avec des entreprises nationales pour présenter la diversité culturelle du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Du 1er au 12 mai, plus de 400.000 visiteurs sont attendus Porte de Versailles pour arpenter dix halls d’exposition à la rencontre des 1.300 exposants présents lors de l'édition anniversaire du plus grand salon grand public d’Europe dédié à l’habitat, à l’artisanat et à l’innovation.

Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, a déclaré que la foire offre l’opportunité aux pays participants de présenter leur artisanat traditionnel en vue d’une meilleure visibilité de leurs produits artisanaux auprès du public français.

Saluant la présence du pavillon vietnamien à la foire, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé l’espoir que les activités visant à promouvoir l’image du pays lors des grandes foires en France, dont la Foire de Paris, aideront les Français à mieux comprendre le Vietnam, sa culture, sa cuisine et son tourisme, contribuant à renforcer la coopération et l’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN