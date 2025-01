Hô Chi Minh-Ville

Vingt-neuf entreprises récompensées lors du Prix ​​de la Marque d'Or 2024

Le Prix de la Marque d'Or 2024 de Hô Chi Minh-Ville a récompensé le 3 janvier 29 entreprises exceptionnelles qui ont démontré leur excellence dans un large éventail d'industries, de l'ingénierie mécanique, des biens de consommation, de l'habillement à la transformation et aux services alimentaires.

L'événement annuel a été co-organisé par le Service municipal de l'industrie et du commerce et The Saigon Times sous la direction du Comité populaire municipal.

Les lauréats ont collectivement réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 258.000 milliards de dôngs (10,15 milliards d'USD), généré plus de 93.000 emplois et contribué à hauteur de près de 11.000 milliards de dôngs au budget de l'État au cours de l'année écoulée.

Le processus de sélection des prix a été rigoureux et complet, basé sur une enquête de satisfaction des consommateurs et une évaluation méticuleuse par un jury distingué.

En collaboration avec Kantar Vietnam, une société d'études de marché indépendante, les organisateurs ont mené une enquête auprès des consommateurs pour évaluer la reconnaissance de la marque parmi les entreprises participantes. Ces données ont conduit à l'introduction de quatre catégories spéciales du Prix de la Marque d'Or : Marque d'Or Innovante, Marque d'Or Durable, Marque d'Or de la Jeunesse et Marque d'Or de Responsabilité Sociale. En outre, les entreprises qui ont régulièrement remporté le prix au cours des années précédentes ont également été reconnues pour leur excellence durable.

Le du Prix de la Marque d'Or joue un rôle essentiel dans l'avancement de la stratégie de développement de la marque de Hô Chi Minh-Ville, élevant la marque nationale du Vietnam sur les scènes mondiales et régionales.

Pour être éligibles au prix, les entreprises doivent répondre à des critères rigoureux, notamment la transparence, la conformité légale, l'éthique des affaires, les politiques de ressources humaines, l'efficacité opérationnelle, la gestion efficace de la marque et la qualité et la sécurité exceptionnelles des produits. Le prix 2024 a notamment mis l'accent sur l'innovation, la transition verte et la transformation numérique, reflétant l'évolution des priorités du paysage commercial moderne.

Au cours des cinq dernières années, le prix a récompensé 96 entreprises, allant des marques émergentes à celles ayant plus d'un siècle d'histoire. Cette diversité souligne la croissance dynamique de l'économie de Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a également exprimé l'engagement indéfectible de la ville à soutenir les entreprises, en facilitant la compétitivité et la prospérité de leurs marques sur le marché mondial.

