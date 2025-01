Le Centre commercial Dông Xuân à Berlin favorise les liens entre entreprises vietnamiennes et allemandes

Plus de 500 entreprises, petits commerçants et de nombreux partenaires opérant au Centre commercial Dông Xuân à Berlin, en Allemagne, ont organisé une rencontre du début du printemps dans la soirée du 1 er janvier 2025.

Lors de l'événement, Nguyên Van Hiên, directeur général du Centre commercial Dông Xuân, a passé en revue les étapes de développement du Centre, reconnu les contributions des entreprises et des partenaires dans les activités commerciales. Il a affirmé que grâce aux activités commerciales, le Centre serait un véritable pont reliant les entreprises et les localités du Vietnam et de l'Allemagne.

Nguyên Van Hiên a présenté ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année à l'ensemble des entreprises, de la communauté et des associations qui s'engagent aux côtés de la communauté vietnamienne pour une intégration réussie en Allemagne.

De son côté, le ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, Chu Tuân Duc, s’est déclaré convaincu qu'en 2025, sous la direction du directeur général Nguyên Van Hiên et de ses collègues, les entreprises se développeraient de plus en plus.

Le centre commercial Dông Xuân n'est pas seulement un centre économique mais aussi un lieu de rencontre, d'échange, de contact et de destination culturelle pour la communauté vietnamienne en Allemagne, a-t-il qualifié.

En outre, au nom de l'ambassade, Chu Tuân Duc a remercié Nguyên Van Hiên et les entreprises du Centre commercial Dông Xuân ainsi que les associations concernées pour leurs activités et programmes significatifs visant à soutenir le Vietnam, en particulier les aides aux sinistrés du typhon Yagi et aux personnes affectées par l’incendie au centre commercial de la rue Marywilska, à Varsovie, en Pologne, l’an dernier...

En signe de reconnaissance, l'ambassade du Vietnam en Allemagne a décerné des satisfecit aux entreprises et aux particuliers ayant marqué l'année 2024 par leur engagement en faveur de la communauté.

