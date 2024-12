Un partenariat stratégique pour une région plus verte : Vietjet et Xanh SM

En s'associant, Vietjet et Xanh SM marquent une étape décisive vers une mobilité plus durable en Asie du Sud-Est. Ce partenariat stratégique vise à transformer l'expérience de voyage en offrant une gamme de services électriques innovants, tels que des navettes aéroport et des locations de scooters, tout en stimulant le développement économique et touristique de la région.

>> Vietjet lance une promotion avec 20 kg de bagages gratuits pour ses vols vers la Chine

>> Vietjet célèbre les fêtes avec des promotions pour les groupes

Ensemble, Vietjet et Xanh SM contribuent à réduire l'empreinte carbone du secteur du transport et à positionner le Vietnam et l'Indonésie comme des destinations touristiques respectueuses de l'environnement.

En combinant leurs expertises, Vietjet et Xanh SM construiront un avenir plus vert pour l'Asie du Sud-Est. Cette coopération permettra de réduire significativement l'empreinte carbone du transport tout en offrant des solutions de mobilité pratiques aux populations locales et aux touristes.

Photo : Vietjet/CVN

Depuis son lancement en 2019, la liaison aérienne Vietjet entre le Vietnam et Bali n'a cessé de se développer, transportant plus de 1,6 million de passagers et assurant plus de 9.700 vols. Ce succès témoigne de la forte demande de connexions entre les deux pays et contribue activement au développement du tourisme, du commerce et des échanges culturels entre le Vietnam et l'Indonésie.

Vietjet a révolutionné le transport aérien en Asie en proposant des vols à des prix abordables sans compromettre la qualité du service. Grâce à une flotte moderne, un réseau en constante expansion et une gamme de services innovants tels que SkyCare et SkyJoy, la compagnie aérienne offre à ses passagers une expérience de voyage unique et personnalisée.

En s'engageant à offrir des tarifs compétitifs et un service de qualité, Vietjet contribue à rendre le voyage aérien accessible à tous et à stimuler le développement économique de la région.

Minh Thu/CVN