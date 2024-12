PVI Insurance

Franchir le cap historique de 20.000 milliards de dôngs de chiffre d'affaires en 2024

PVI Insurance est entrée dans l'histoire en devenant la première et la seule compagnie d'assurance non-vie au Vietnam à dépasser les 20.000 milliards de dôngs (environ 800 millions d'USD) de chiffre d'affaires en 2024.

>> Le marché de l'assurance en bonne croissance

>> Assurance : vers une croissance à deux chiffres en 2022

>> Vietnam Report : Top 10 des banques, assurances et entreprises numériques les plus prestigieuses

Photo : CTV/CVN

Cette étape remarquable témoigne de la résilience et du leadership de l'entreprise, en particulier au cours d'une année difficile pour le secteur de l'assurance.

Les effets du typhon Yagi ont posé d'énormes difficultés aux assureurs en 2024. Les dégâts généralisés causés par la tempête ont entraîné une augmentation des sinistres, mettant à rude épreuve les ressources de l'ensemble du secteur. Pour PVI Insurance, le défi était encore plus grand, compte tenu de sa position de leader du marché.

L'entreprise se distingue dans le secteur par son traitement professionnel et le versement rapide des indemnités anticipées, qui ont atteint près de 70 milliards de dôngs pour soutenir les clients touchés par le typhon Yagi, démontrant ainsi son engagement à aider les personnes dans le besoin pendant les périodes difficiles.

Malgré ces difficultés, l'entreprise a maintenu une croissance robuste, démontrant sa stabilité financière et son excellence opérationnelle.

Au cœur de ce succès se trouve la performance de la division d'assurance primaire.

Selon le rapport rapide de l'Association des assurances, le chiffre d'affaires total de l'ensemble du secteur a atteint 71,7 billions de dôngs en novembre 2024. Les primes brutes de PVI Insurance ont représenté 12,5 billions de dôngs, détenant une part de marché de 17,5%. Le taux de croissance de PVI a été de 27,1%, soit plus du double des 13,6% du secteur, et il contribue à près d'un sixième du chiffre d'affaires total du secteur, sur 30 entreprises.

Réassurance

Un autre facteur clé de ce succès a été la forte expansion de la division de réassurance, tirée par la capacité de PVI Insurance à tirer parti de sa notation de crédit A- (Excellent) obtenue par AM Best en 2023. Cette notation a renforcé la réputation de l'entreprise sur les marchés internationaux, lui permettant d'attirer des contrats de grande valeur et d'établir des partenariats à long terme avec des acteurs mondiaux majeurs.

La capacité de PVI à gérer des projets complexes et de grande envergure la distingue également. Sa part de revenus de réassurance se démarque car de nombreux assureurs nationaux n'ont pas les ressources nécessaires pour évaluer les risques et fixer les primes pour ces services. Alors que les principales sociétés de réassurance gèrent généralement ces tâches, le solide réseau et la notation de crédit de PVI lui ont donné la solidité financière nécessaire pour les gérer efficacement.

En novembre 2024, PVI Insurance a renforcé sa position mondiale en participant à la 20e Conférence internationale de réassurance de Singapour (SIRC), l'un des deux plus grands événements de réassurance de la région, offrant une plate-forme pour explorer les tendances et former des partenariats stratégiques.

Au cours de cet événement, la société a rencontré plus de 600 représentants de 132 sociétés de réassurance et de courtage dans 20 pays, dont Hannover Re, Swiss Re et AXA Insurance. Ces discussions ont non seulement renforcé les relations existantes, mais ont également ouvert la voie à de nouvelles collaborations, positionnant PVI Insurance pour une expansion internationale continue.

Malgré les défis posés à l'ensemble du secteur par le typhon Yagi, la capacité de PVI Insurance à respecter ses engagements et à produire des résultats record reflète sa résilience et son adaptabilité. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 20.000 milliards de dôngs, PVI Insurance s'est fermement imposée comme le leader du marché de l'assurance non-vie, tant en termes de capital social que de chiffre d'affaires.

PVI Insurance reste concentrée sur l'exploitation de partenariats mondiaux, l'amélioration de l'efficacité et l'exploration de nouvelles opportunités pour soutenir la croissance.

VNA/CVN